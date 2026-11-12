Döbbenetes adatok láttak napvilágot a tüdőgyulladásról − így ismerheted fel időben a kórt

A tüdőgyulladás kezdeti szakasza megtévesztő, mivel nem minden esetben jelentkezik azonnal a klasszikusnak hitt, magas lázzal járó tünetegyüttes.

Az otthoni és a szabadtéri levegő minősége drasztikusan befolyásolhatja a megbetegedés súlyosságát.

Léteznek olyan klinikai és mindennapi óvintézkedések, amelyekkel a tüdőgyulladás és a súlyos szövődmények jelentős része teljes mértékben kivédhető.

A legújabb, átfogó egészségügyi felmérések szerint a tüdőgyulladás 2025-ben 2,5 millió ember életét követelte, ami igen jelentős, mintegy 19 százalékos növekedést mutat a korábbi évek adataihoz képest. Éppen ezért bír kiemelt jelentőséggel a tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja, amelyet a WHO 2008-ban nyilvánított jeles nappá.

A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja kampányokon keresztül informálja a lakosságot, hogy jobban megismerjék a tüdőgyulladás tüneteit. Forrás: 123RF

Tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja

A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapjának egyik fő célja a tudatosság növelése. Ezen a napon több egészségügyi intézményben is információs kampányokkal segítik, hogy a lakosság jobban megismerje a tüdőgyulladás tüneteit, veszélyeit és a korai felismerés jelentőségét. Hangsúlyozzák, hogy a betegség védőoltásokkal, a megfelelő higiéniás körülmények biztosításával nagyon jó eséllyel megelőzhető.

Mivel világszerte a tüdőgyulladás az egyik vezető fertőző halálok az 5 év alatti gyerekek és az idősek körében, a világnap másik célja, hogy globális szinten csökkentse a gyermekhalandóságot.

Melyek a tüdőgyulladás tünetei?

A tüdőgyulladás tünetei nagyban függnek a kórokozótól és a beteg korától, általános egészségi állapotától.

Tévhit, hogy a tüdőgyulladás minden esetben egyértelmű, komoly panaszokkal jelentkezik. Az enyhébb, meghűléshez hasonló tünetek, mint a rossz közérzet, hőemelkedés és köhögés, szintén jelezhetik a betegséget

– hívta fel a figyelmet dr. Hidvégi Edit tüdőgyógyász. „A hosszan tartó köhögés mindig intő jel. A tüdőgyulladás fertőzés következtében alakul ki. A betegség vírusos eredetű is lehet, leggyakrabban influenza szövődményeként jelentkezhet. A kór baktériumok által is kialakulhat, és olyan tünetekkel jár, mint a hirtelen kialakuló magas láz, hidegrázás, köhögés, rossz általános közérzet, sápadtság, hányás, hát- és hasi fájdalom, szapora pulzus, zavartság. A vírusok által okozott tüdőgyulladásra sajnos hatástalanok az antibiotikumok, viszont a vírusfertőzésekből kialakuló bakteriális felülfertőzések, szövődmények kezelésére, illetve megelőzés céljából beválhat az antibiotikum” – fejtette ki a szakember.