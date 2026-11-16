Mintha nem is a Földön járnánk: lenyűgöző világörökségi kincseink fotókon – galéria

Az UNESCO alapokmányát 1945. november 16-án fogadták el Londonban, hogy az oktatási, tudományos és kulturális együttműködés révén erősítsék a békét.

Pontosan 27 évvel később ugyanezen a napon fogadták el a világörökségi egyezményt, amely a kiemelkedő kulturális és természeti értékek védelmét szolgálja.

A világörökségi listára az országok jelölik a helyszíneket, a felvételről pedig a Világörökség Bizottság dönt.

Az UNESCO alapokmányát 1945. november 16-án fogadták el Londonban, néhány hónappal a második világháború befejezése után. Az alapítók úgy vélték, hogy a tartós békéhez az is hozzátartozik, hogy a népek megismerjék egymás kultúráját, és az országok együttműködjenek az oktatásban és a tudományban. Az alapokmány 1946-ban lépett hatályba. Huszonhét évvel az elfogadása után, ugyancsak november 16-án az UNESCO közgyűlése elfogadta a világörökségi egyezményt. Ezzel közös nemzetközi keretet teremtett a kiemelkedő kulturális és természeti értékek védelmére.

A UNESCO az emberiség kulturális és a természeti örökségének védelmét egyaránt fontosnak tartja. Az Ausztrália területén található Nagy Korallzátony épp úgy védelemre szorul, mint a háborúk által sújtott vidékek kulturális örökségei.

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Mi az UNESCO, és mi a feladata?

Az angol betűszó, az UNESCO az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének nevét rövidíti. Az ENSZ párizsi székhelyű szakosított szervezete az oktatáshoz való hozzáférés javításán, a nemzetközi tudományos együttműködés erősítésén és a kulturális örökség megőrzésén dolgozik. A munkájához tartozik például az írni-olvasni tudás terjesztése, a tudományos ismeretek megosztásának támogatása és a szellemi kulturális örökség védelme. Ez utóbbi körbe olyan élő hagyományok tartoznak, amelyeket a közösségek nemzedékről nemzedékre adnak tovább.

A marokkói Ait-Ben-Haddou erődített faluja 1987 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján.

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Hogyan kerül egy helyszín a világörökségi listára?

Az 1972-es világörökségi egyezmény a kulturális és a természeti örökség védelméről egyaránt rendelkezik. Így történelmi városrészek, régészeti lelőhelyek, nemzeti parkok vagy különleges földtani képződmények is felkerülhetnek a listára. A jelölést az egyezményhez csatlakozott országok nyújtják be, a felvételről pedig a Világörökség Bizottság dönt. Ehhez azt kell igazolni, hogy a helyszín az egész emberiség számára kiemelkedő értéket képvisel, és gondoskodnak a védelméről.