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világörökség

Mintha nem is a Földön járnánk: lenyűgöző világörökségi kincseink fotókon – galéria

58 perce
Olvasási idő: 6 perc
Mintha nem is a Földön járnánk: lenyűgöző világörökségi kincseink fotókon – galéria
A dél-olaszországi Amalfi-part is UNESCO Világörökségi helyszín 1997 óta.
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A XX. századi történelemben november 16-án két olyan döntés is született, amely évtizedek óta meghatározza, hogyan működnek együtt az országok az oktatás, a tudomány és a kultúra területén. Ismerd meg az UNESCO kettős évfordulójának történetét, majd nézd meg galériánkban a világörökség legszebb helyszínei közül válogatott képeinket!
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világörökségtartós békeUNESCOgaléria
  • Az UNESCO alapokmányát 1945. november 16-án fogadták el Londonban, hogy az oktatási, tudományos és kulturális együttműködés révén erősítsék a békét.
  • Pontosan 27 évvel később ugyanezen a napon fogadták el a világörökségi egyezményt, amely a kiemelkedő kulturális és természeti értékek védelmét szolgálja.
  • A világörökségi listára az országok jelölik a helyszíneket, a felvételről pedig a Világörökség Bizottság dönt.

Az UNESCO alapokmányát 1945. november 16-án fogadták el Londonban, néhány hónappal a második világháború befejezése után. Az alapítók úgy vélték, hogy a tartós békéhez az is hozzátartozik, hogy a népek megismerjék egymás kultúráját, és az országok együttműködjenek az oktatásban és a tudományban. Az alapokmány 1946-ban lépett hatályba. Huszonhét évvel az elfogadása után, ugyancsak november 16-án az UNESCO közgyűlése elfogadta a világörökségi egyezményt. Ezzel közös nemzetközi keretet teremtett a kiemelkedő kulturális és természeti értékek védelmére.

Ausztrália UNESCO világöröksége a Nagy Korallzátony.
A UNESCO az emberiség kulturális és a természeti örökségének védelmét egyaránt fontosnak tartja. Az Ausztrália területén található Nagy Korallzátony épp úgy védelemre szorul, mint a háborúk által sújtott vidékek kulturális örökségei.
Fotó: Shutterstock

Mi az UNESCO, és mi a feladata?

Az angol betűszó, az UNESCO az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének nevét rövidíti. Az ENSZ párizsi székhelyű szakosított szervezete az oktatáshoz való hozzáférés javításán, a nemzetközi tudományos együttműködés erősítésén és a kulturális örökség megőrzésén dolgozik. A munkájához tartozik például az írni-olvasni tudás terjesztése, a tudományos ismeretek megosztásának támogatása és a szellemi kulturális örökség védelme. Ez utóbbi körbe olyan élő hagyományok tartoznak, amelyeket a közösségek nemzedékről nemzedékre adnak tovább.

Kilátás a marokkói Ait-Ben-Haddou erődített falujára.
A marokkói Ait-Ben-Haddou erődített faluja 1987 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján. 
Fotó: Shutterstock

Hogyan kerül egy helyszín a világörökségi listára?

Az 1972-es világörökségi egyezmény a kulturális és a természeti örökség védelméről egyaránt rendelkezik. Így történelmi városrészek, régészeti lelőhelyek, nemzeti parkok vagy különleges földtani képződmények is felkerülhetnek a listára. A jelölést az egyezményhez csatlakozott országok nyújtják be, a felvételről pedig a Világörökség Bizottság dönt. Ehhez azt kell igazolni, hogy a helyszín az egész emberiség számára kiemelkedő értéket képvisel, és gondoskodnak a védelméről.

A megőrzés elsősorban annak az országnak a feladata, amelynek területén a helyszín található. Ha egy értéket súlyos veszély fenyeget, a bizottság a veszélyeztetett világörökségi helyszínek jegyzékére is felveheti, és a védelemhez nemzetközi segítség kérhető. A világörökségi listán magyarországi helyszíneket is találunk, köztük a budapesti Duna-partot, a Budai Várnegyedet és az Andrássy utat egyesítő helyszínt. 

A perui Cuzco óvárosának Plaza Mayor főtere a koloniális építészet példája. A város 1983 óta UNESCO világörökségi helyszín.
A Maliban található dzsennéi nagymecset - amelyet teljes egészében agyagból építettek és 1907-ben nyílt meg a hívek előtt - 1988 óta világörökség, 2016 óta pedig a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listáján is szerepel a térségben fennálló konfliktusok miatt.
Az iráni Perszepolisz 1979 óta világörökségi helyszín. 1971. októberében a régészeti terület nagyszabású ünnepség helyszíne volt, amikor Mohammed Reza Pahlavi sah itt ünnepelte a perzsa monarchia 2500 fennállását.
Az 1132-ben elkészült norvégiai Urnes fatemploma 1979 óta UNESCO Világörökségi helyszín. Az oszlopfők és a templom külsejének díszítése a viking kultúra átalakulásának, asszimilációjának és a kereszténység felvételének vizuális bizonyítékait testesítik meg.
Az Uvs Nuur-medence egy látványos természeti régió Oroszország és Mongólia között, amely a hatalmas sós vizű Uvs-tavat, az arany sivatagi dűnéket, a hóval borított hegyeket, az édesvízi vizes területeket és a végtelen füves területeket foglalja magában. 2003 óta világörökség.
Mill Run, Pennsylvania, Amerikai Egyesült Államok - Frank Lloyd Wright XX. századi építészete, amely az organikus építészet koncepcióját jeleníti meg. A világörökségi helyszínek közé nyolc épülete tartozik és 2019-ben kerültek fel a listára.
Etiópia sziklába vájt monolit Lalibela templomai a XIII. században épültek és 1978 óta világörökségi helyszínek.
Az indiai Kaziranga Nemzeti Park a Brahmaputra folyó árterében található, és olyan állatoknak ad otthont, mint az indiai rinocérosz, az indiai elefánt, vagy a tigris. 1985 óta szerepel a világörökségi listán.
A türkizkék Plitvicei-tavak, amelyeket ősszel aranyszínű erdők és lépcsőzetes vízesések vesznek körül Horvátország egyik UNESCO világörökségi helyszíne, amely 1979-ben került a listára.
A XVI. században alapított kubai Trinidad a karibi szigetvilág gyarmati építészetének szép példája, amely 1988 óta UNESCO Világörökségi helyszín.
Galéria: Világörökségi helyszínek, amelyekért érdemes útra kelni
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A perui Cuzco óvárosának Plaza Mayor főtere a koloniális építészet példája. A város 1983 óta UNESCO világörökségi helyszín.

 

Nézd meg a videót további világörökségekért:

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