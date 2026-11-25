1954 novemberében jelentős fordulat történt a magyar hajózás és légiközlekedés történetében.

A Malév és a Mahart évtizedeken át meghatározó szereplői voltak a hazai közlekedésnek.

Archív képeken idézzük fel a régi hajóutak és repülések hangulatát.

1954. november 25-én fontos változás történt a magyar közlekedésben. A magyar–szovjet vegyesvállalatok átalakításával megnyílt az út az önálló magyar légiközlekedési és hajózási társaságok előtt. A Malév november 26-án kezdte meg működését, a Mahart hivatalos alapítási dátuma pedig 1955. január 1., ami új fejezetet nyitott az utazásban.

Az utazások előtt új kapuk nyíltak meg.

Fotó: Fortepan

Utazás régen: a Malév és a Mahart története képekben

Az ezt követő évtizedekben a Malév repülőgépei és a Mahart hajói utasok generációinak nyújtottak felejthetetlen élményeket. A repülés sokak számára különleges eseménynek számított, a dunai hajóutak pedig a kirándulások és a városnézés népszerű formái voltak.

A régi fényképek nemcsak az egykori járműveket örökítették meg. A fedélzeti élet, az utasok öltözéke, a repülőtéri várakozás és a Duna-parti jelenetek mind arról mesélnek, mennyit változott az utazás az elmúlt évtizedekben.

Nézd meg retró fotógalériánkat, és idézd fel velünk a magyar hajózás és repülés legendás korszakát!