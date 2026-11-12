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szocializmus

Emlékszel még az úttörőévekre? Ezek a fotók visszarepítenek a múltba – galéria

26 perce
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Piros nyakkendők, ünnepi felvonulások, úttörőtáborok és közös kirándulások: a régi fényképek egy olyan világot idéznek meg, amelyre sokan ma is élénken emlékeznek. A szocializmus évtizedeiben az úttörőmozgalom gyerekek százezreinek mindennapjait határozta meg. Archív fotókon mutatjuk meg, milyen volt az úttörőélet, a közösségi programoktól az ünnepségekig.
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  • Az úttörőmozgalom a szocialista Magyarország iskolai életének meghatározó része volt.
  • Felvonulások, táborok, kirándulások és zenekari foglalkozások színesítették a gyerekek mindennapjait.
  • A régi fényképek nemcsak nosztalgiát ébresztenek, hanem egy letűnt korszak hangulatát is megőrizték.

Egyenruhás gyerekek az utcákon, zászlókkal díszített felvonulások, vidám kirándulások és közös étkezések: ezek a jelenetek sokak számára ismerősek lehetnek a régi családi fényképalbumokból. A Magyar Úttörők Szövetsége 1946-ban alakult meg, és a következő évtizedekben a magyar iskolások életének egyik legmeghatározóbb szervezetévé vált. Az úttörőmozgalom egyszerre jelentett közösségi élményeket, szabadidős programokat és politikai nevelést. A gyerekek számára azonban gyakran a barátságok, a táborozások, a kirándulások és az ünnepségek maradtak a legemlékezetesebbek. Archív fotógalériánk segítségével most visszarepülhetünk abba a korszakba, amikor az úttörőnyakkendő az iskolai élet mindennapos kelléke volt.

úttörő vasúto táblát kezel
Az úttörőknek fontos szerep jutott az Úttörővasútnál is Csillebércen. 
Fotó: Fortepan Sebestyen-Bence

Ilyen volt az úttörőélet a szocializmus évtizedeiben

A szocializmus idején az úttörőmozgalom szorosan összefonódott az iskolai élettel. Az általános iskola alsó tagozatosai közül sokan először kisdobosok lettek, majd felső tagozatban csatlakoztak az úttörőkhöz.

A kisdobosokat kék, az úttörőket piros nyakkendő különböztette meg. Az ünnepélyes fogadalomtételek, csapatgyűlések és különféle rendezvények sok gyermek számára fontos eseménynek számítottak. A korabeli , különösen a május elsejei felvonulásokon gyakran zászlókkal, transzparensekkel és szervezett csoportokban jelentek meg a fiatalok. A mozgalom látványos ünnepségei a köztereket is megtöltötték, a zenekarok és a közös éneklések pedig hozzátartoztak a korszak hangulatához.

A régi fényképeken jól megfigyelhető, milyen fontos szerepet kaptak ezek a közösségi események. A díszbe öltöztetett utcák, a felsorakozó gyerekek és a tömegrendezvények ma már egy egészen más világot idéznek.

Úttörőtáborok és kirándulások: sokaknak ezek maradtak a legszebb emlékek

Az úttörőmozgalom nemcsak az iskolai ünnepségekről szólt. A szervezet táborokat, túrákat, sportversenyeket és kulturális programokat is szervezett.

A nyári úttörőtáborok különösen népszerűek voltak. Sok gyermek számára ezek jelentették az első alkalmat, amikor hosszabb időt tölthetett a családjától távol, kortársai társaságában.

A közös étkezések, az erdei kirándulások, a játékok és a tábori programok életre szóló emlékeket adhattak. A természetjárás és a közösségi foglalkozások mellett a zenei nevelés is szerepet kapott: az úttörőzenekarokban számos fiatal ismerkedett meg a hangszerekkel és a közös muzsikálás örömével. A galériánkban látható régi képek között felvonulásokat, közös étkezést, zenekari csoportképet és természetben kiránduló fiatalokat megörökítő felvételek is szerepelnek. Ezek a pillanatok a mozgalom hétköznapibb, személyesebb oldalát mutatják meg.

Egy korszak, amely egyszerre jelentett közösséget és ideológiai nevelést

Az úttörőmozgalom történetét nem lehet elválasztani a szocialista rendszer politikai céljaitól. A szervezet feladata a közösségépítés mellett az volt, hogy a fiatalokat a korabeli állami ideológiának megfelelő szellemben nevelje.

Az úttörőprogramok ezért gyakran kapcsolódtak politikai ünnepekhez, állami rendezvényekhez és mozgalmi eseményekhez. Ugyanakkor a résztvevők személyes emlékei sokfélék: van, aki elsősorban a kötelező ünnepségekre, más a táborokra, a barátokra vagy a kirándulásokra emlékszik vissza.

A rendszerváltással az úttörőmozgalom korábbi, iskolai életet átszövő szerepe megszűnt. Az egykori eseményeket megörökítő fényképek azonban ma is fontos kordokumentumok.

Nézd meg galériánkban, hogyan vonultak fel, kirándultak, zenéltek és táboroztak a gyerekek a szocializmus évtizedeiben:

Oktogon, május 1-i ünnepség felvonulói 1946-ban. Szemben az Andrássy út a Jókai tér felé nézve.
1947-ben, a Hősök terén vonultak fel az úttörők a május 1-i ünnepségen.
1947-ben így ünnepeltek az úttörők a Múzeumkertben, március 15-én.
Már 1948-ban is működött Csillebércen, az Úttörővárosnál a Gyermekvasút.
Étkezés a Margit-szigeti Úttörő Táborban 1949-ben.
1949-ben látványos felvonuláson vettek részt az úttörők az Andrássy úton, a május 1-i ünnepségen.
1949-ben Csillebércen (Úttörőváros) állomáson egy úttörő gyermek VES típusú vasútbiztosító berendezést kezelt.
Csoportkép 1959-ből az Úttörőház fúvószenekaráról.
Úttörők kirándulnak az Úttörővasút vonala mellett 1964-ben.
Galéria: Emlékszel még? Ilyen volt úttörőnek lenni – galéria
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Oktogon, május 1-i ünnepség felvonulói 1946-ban. Szemben az Andrássy út a Jókai tér felé nézve.

Az alábbi videóból betekintést kaphatsz az úttörők pillanataiból:

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