Emlékszel még az úttörőévekre? Ezek a fotók visszarepítenek a múltba – galéria

Az úttörőmozgalom a szocialista Magyarország iskolai életének meghatározó része volt.

Felvonulások, táborok, kirándulások és zenekari foglalkozások színesítették a gyerekek mindennapjait.

A régi fényképek nemcsak nosztalgiát ébresztenek, hanem egy letűnt korszak hangulatát is megőrizték.

Egyenruhás gyerekek az utcákon, zászlókkal díszített felvonulások, vidám kirándulások és közös étkezések: ezek a jelenetek sokak számára ismerősek lehetnek a régi családi fényképalbumokból. A Magyar Úttörők Szövetsége 1946-ban alakult meg, és a következő évtizedekben a magyar iskolások életének egyik legmeghatározóbb szervezetévé vált. Az úttörőmozgalom egyszerre jelentett közösségi élményeket, szabadidős programokat és politikai nevelést. A gyerekek számára azonban gyakran a barátságok, a táborozások, a kirándulások és az ünnepségek maradtak a legemlékezetesebbek. Archív fotógalériánk segítségével most visszarepülhetünk abba a korszakba, amikor az úttörőnyakkendő az iskolai élet mindennapos kelléke volt.

Az úttörőknek fontos szerep jutott az Úttörővasútnál is Csillebércen.

Fotó: Fortepan Sebestyen-Bence

Ilyen volt az úttörőélet a szocializmus évtizedeiben

A szocializmus idején az úttörőmozgalom szorosan összefonódott az iskolai élettel. Az általános iskola alsó tagozatosai közül sokan először kisdobosok lettek, majd felső tagozatban csatlakoztak az úttörőkhöz.

A kisdobosokat kék, az úttörőket piros nyakkendő különböztette meg. Az ünnepélyes fogadalomtételek, csapatgyűlések és különféle rendezvények sok gyermek számára fontos eseménynek számítottak. A korabeli , különösen a május elsejei felvonulásokon gyakran zászlókkal, transzparensekkel és szervezett csoportokban jelentek meg a fiatalok. A mozgalom látványos ünnepségei a köztereket is megtöltötték, a zenekarok és a közös éneklések pedig hozzátartoztak a korszak hangulatához.

A régi fényképeken jól megfigyelhető, milyen fontos szerepet kaptak ezek a közösségi események. A díszbe öltöztetett utcák, a felsorakozó gyerekek és a tömegrendezvények ma már egy egészen más világot idéznek.

Úttörőtáborok és kirándulások: sokaknak ezek maradtak a legszebb emlékek

Az úttörőmozgalom nemcsak az iskolai ünnepségekről szólt. A szervezet táborokat, túrákat, sportversenyeket és kulturális programokat is szervezett.