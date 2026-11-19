A vacsora időpontja fontosabb lehet az egészségünk szempontjából, mint korábban gondoltuk. A BBC által ismertetett kutatások szerint a szervezetünk nem ugyanúgy dolgozza fel az ételeket reggel, délben és este. A belső biológiai óránk ugyanis befolyásolja az emésztést, a vércukorszint szabályozását és a zsírraktározást is.
A táplálkozástudomány egyik kutatási területe, a kronotáplálkozás éppen azt vizsgálja, hogy az étkezések időzítése milyen hatással van az egészségünkre. Az eredmények arra utalnak, hogy a rendszeres, késő esti étkezés kedvezőtlenül befolyásolhatja az anyagcserét, és megnehezítheti az egészséges testsúly fenntartását.
Miért nem mindegy, mikor vacsorázunk?
Szervezetünk működését a cirkadián ritmus, vagyis a belső biológiai óránk szabályozza. Ez határozza meg többek között az alvás és az ébrenlét váltakozását, de az emésztésre és a hormontermelésre is hatással van.
Frank Scheer, a bostoni Brigham and Women's Hospital orvosprofesszora szerint biológiai szempontból a szervezetünk reggel és este eltérően működik. Ha közvetlenül lefekvés előtt eszünk, amikor a testünk már az alvásra készül, az megzavarhatja a természetes napi ritmust.
Egy 2022-ben megjelent, több mint 800 felnőtt bevonásával végzett kutatásban a résztvevők olyan glükóztartalmú italt fogyasztottak, amely egy átlagos vacsora szénhidráttartalmát utánozta. A kutatók azt találták, hogy azoknál, akik lefekvés előtt egy órával itták meg, magasabb vércukorszintet és alacsonyabb inzulintermelést mértek, mint azoknál, akik négy órával korábban fogyasztották el.
A jelenség hátterében részben a melatonin állhat. Ennek a hormonnak a szintje este emelkedik meg, és segíti a szervezet felkészülését az alvásra. A magasabb melatoninszint ugyanakkor ronthatja a glükóz feldolgozását.
A késői vacsora a fogyást is megnehezítheti?
A kutatások szerint az étkezések időpontja a testsúly alakulásában is szerepet játszhat.
Marta Garaulet, a spanyolországi Murcai Egyetem kutatója munkatársaival 420 felnőttet vizsgált, akik ugyanabban a 20 hetes fogyókúrás programban vettek részt. Az eredmények szerint azok, akik korábban ebédeltek, gyorsabban és nagyobb mértékben fogytak, mint a később étkezők.
Más vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a késői étkezés befolyásolhatja az éhségérzetet szabályozó hormonokat.
Egy kísérletben a később étkező résztvevők másnap éhesebbnek érezték magukat, szervezetükben pedig kevesebb leptin termelődött. Ez a hormon jelzi az agynak, amikor már jóllaktunk.
A késői étkezés emellett a zsírok lebontását és raktározását is befolyásolhatja. A kutatók szerint ezek a változások hosszabb távon hozzájárulhatnak a súlygyarapodáshoz, bár a testsúly alakulását számos más tényező is meghatározza.
A korábbi étkezés a szív egészségére is hatással lehet
Nemcsak a testsúly és a vércukorszint miatt lehet fontos, mikor eszünk. Egy több mint 100 ezer francia résztvevő bevonásával végzett kutatás összefüggést talált a késői reggelizés és a szív- és érrendszeri betegségek magasabb kockázata között.
A vizsgálat szerint a hosszabb éjszakai étkezési szünet kedvezőbb szív- és érrendszeri egészséggel társult, különösen akkor, ha ezt a korábbi vacsorával, nem pedig a reggeli elhalasztásával érték el. Fontos azonban, hogy ezek az eredmények összefüggéseket mutatnak, önmagukban nem bizonyítják, hogy az étkezések időpontja közvetlenül okozza vagy előzi meg a betegségeket.
Mikor érdemes vacsorázni a szakértők szerint?
A kutatások alapján nincs olyan pontos időpont, amely mindenki számára ideális lenne. Az optimális vacsoraidő többek között attól is függ, mikor fekszünk le, milyen a napi időbeosztásunk, és hogyan működik a belső biológiai óránk.
A szakértők általános javaslata szerint azonban érdemes legalább három órával lefekvés előtt elfogyasztani a vacsorát.
Ez például a következőket jelentheti:
- Ha este 21 órakor fekszünk le, lehetőleg 18 óráig vacsorázzunk.
- Ha 22 órakor térünk nyugovóra, 19 óra körül érdemes befejezni az étkezést.
- Ha 23 órakor fekszünk le, 20 óráig célszerű megvacsorázni.
A kutatók szerint az is előnyös lehet, ha a nap legkiadósabb étkezését korábbra időzítjük, este pedig könnyebb fogásokat választunk.
Mit érdemes enni vacsorára?
Giovanna Muscogiuri, a Nápolyi II. Frigyes Egyetem kutatója szerint az esti étkezésnél érdemes olyan élelmiszereket előnyben részesíteni, amelyek könnyen beilleszthetők a kiegyensúlyozott étrendbe, és támogathatják az alvást.
Ilyenek lehetnek például a fehérjében gazdag ételek, valamint a diófélék és az olajos magvak.
A szakértő külön kiemeli a triptofánban gazdag fehérjeforrásokat, például a csirkehúst, a lazacot és a tonhalat. A triptofán olyan esszenciális aminosav, amely szerepet játszik a szervezet szerotonin- és melatonintermelésében, így az alvás szabályozásában is.
A nap korábbi szakaszában ugyanakkor érdemes nagyobb hangsúlyt helyezni a rostban gazdag szénhidrátokra, például a teljes kiőrlésű gabonafélékre, a hüvelyesekre és a gyümölcsökre.
Az alvási szokásaink is befolyásolják az étkezést
A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy nem mindenki biológiai órája működik egyformán.
Vannak, akik természetüknél fogva korán kelnek, míg mások az esti órákban aktívabbak. Ez az úgynevezett kronotípus az étkezési szokásokat és a szervezet táplálékra adott válaszát is befolyásolhatja.
Az éjszakai baglyok gyakrabban étkeznek későn, és hajlamosabbak lehetnek arra, hogy este energiadúsabb ételeket válasszanak. A szakértők szerint számukra különösen hasznos lehet, ha fokozatosan korábbra helyezik a vacsora időpontját.
Az elegendő és megfelelő minőségű alvás szintén fontos. Az alváshiány ugyanis fokozhatja az éhségérzetet, és növelheti a magas kalóriatartalmú ételek iránti vágyat.
A kutatások alapján tehát nemcsak az számít, hogy mit és mennyit eszünk, hanem az is, hogyan igazítjuk étkezéseinket a szervezetünk természetes napi ritmusához.