A vacsora időpontja fontosabb lehet az egészségünk szempontjából, mint korábban gondoltuk. A BBC által ismertetett kutatások szerint a szervezetünk nem ugyanúgy dolgozza fel az ételeket reggel, délben és este. A belső biológiai óránk ugyanis befolyásolja az emésztést, a vércukorszint szabályozását és a zsírraktározást is.

A vacsora időpontja az anyagcserére és az alvásra is hatással lehet

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A táplálkozástudomány egyik kutatási területe, a kronotáplálkozás éppen azt vizsgálja, hogy az étkezések időzítése milyen hatással van az egészségünkre. Az eredmények arra utalnak, hogy a rendszeres, késő esti étkezés kedvezőtlenül befolyásolhatja az anyagcserét, és megnehezítheti az egészséges testsúly fenntartását.

Miért nem mindegy, mikor vacsorázunk?

Szervezetünk működését a cirkadián ritmus, vagyis a belső biológiai óránk szabályozza. Ez határozza meg többek között az alvás és az ébrenlét váltakozását, de az emésztésre és a hormontermelésre is hatással van.

Frank Scheer, a bostoni Brigham and Women's Hospital orvosprofesszora szerint biológiai szempontból a szervezetünk reggel és este eltérően működik. Ha közvetlenül lefekvés előtt eszünk, amikor a testünk már az alvásra készül, az megzavarhatja a természetes napi ritmust.

Egy 2022-ben megjelent, több mint 800 felnőtt bevonásával végzett kutatásban a résztvevők olyan glükóztartalmú italt fogyasztottak, amely egy átlagos vacsora szénhidráttartalmát utánozta. A kutatók azt találták, hogy azoknál, akik lefekvés előtt egy órával itták meg, magasabb vércukorszintet és alacsonyabb inzulintermelést mértek, mint azoknál, akik négy órával korábban fogyasztották el.

A jelenség hátterében részben a melatonin állhat. Ennek a hormonnak a szintje este emelkedik meg, és segíti a szervezet felkészülését az alvásra. A magasabb melatoninszint ugyanakkor ronthatja a glükóz feldolgozását.

A késői vacsora a fogyást is megnehezítheti? A kutatások szerint az étkezések időpontja a testsúly alakulásában is szerepet játszhat. Marta Garaulet, a spanyolországi Murcai Egyetem kutatója munkatársaival 420 felnőttet vizsgált, akik ugyanabban a 20 hetes fogyókúrás programban vettek részt. Az eredmények szerint azok, akik korábban ebédeltek, gyorsabban és nagyobb mértékben fogytak, mint a később étkezők. Más vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a késői étkezés befolyásolhatja az éhségérzetet szabályozó hormonokat. Egy kísérletben a később étkező résztvevők másnap éhesebbnek érezték magukat, szervezetükben pedig kevesebb leptin termelődött. Ez a hormon jelzi az agynak, amikor már jóllaktunk. A késői étkezés emellett a zsírok lebontását és raktározását is befolyásolhatja. A kutatók szerint ezek a változások hosszabb távon hozzájárulhatnak a súlygyarapodáshoz, bár a testsúly alakulását számos más tényező is meghatározza.

A korábbi étkezés a szív egészségére is hatással lehet

Nemcsak a testsúly és a vércukorszint miatt lehet fontos, mikor eszünk. Egy több mint 100 ezer francia résztvevő bevonásával végzett kutatás összefüggést talált a késői reggelizés és a szív- és érrendszeri betegségek magasabb kockázata között.