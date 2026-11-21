1. Számoljuk ki a liter árat vásárláskor!
Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a nagyobb kiszereléssel lehet igazán spórolni, ezért szinte automatikusan a több literes készítmény után nyúlnak. Ám nem árt résen lenni, és ellenőrizni a liter- vagy kilogrammonkénti árat, mert előfordulhat egy-egy akció alkalmával, hogy a kisebb kiszerelés jóval olcsóbb.
2. Nézzük meg az ajánlott adagolást
Ne csak az árcédulát nézzük, hanem az ajánlott adagolást is, hiszen nem mindegy, mennyi termékre van szükség egy takarítás során. Előfordulhat, hogy egy drágább készítményből kisebb mennyiség is elegendő, így egy használatra vetítve már kedvezőbb lehet az ára.
3. A hígítási aránynak megfelelően
A tisztítószereket gyakran hígítani is kell, ezért érdemes vásárlás előtt azt is kiszámolni, hogy egy flakonból hány adag használatra kész oldatot kapunk. Mindig tartsuk be a címkén feltüntetett arányt, mert a túl tömény oldat nemcsak felesleges pazarlás, hanem a kezelt felületet is károsíthatja.
4. Egy flakon, több feladat
Vásárlás előtt nézzük meg, pontosan mire használható az adott készítmény. Egy univerzális, általános tisztítószerrel akár több külön terméket is kiválthatunk, hiszen a konyhapult, a kerámialap, a mosogató és egyes zománcozott felületek tisztítására is alkalmas lehet. A vízkőoldás és a fertőtlenítés azonban két külön feladat: ha mindkettőre szükségünk van, válasszunk olyan szert, amelynek címkéjén mindkét hatás szerepel, így elkerülhetjük a felesleges pénzkidobást.
5. Adjunk elég időt neki
Ahhoz, hogy a fertőtlenítőszerek elpusztítsák a baktériumokat, vírusokat és gombákat, bizonyos ideig a felületen kell maradniuk. Ez a készítménytől és a kívánt eredménytől függően 30 másodperctől akár 10 percig is terjedhet. Mindig ellenőrizzük a feltüntetett behatási időt, mert ha túl hamar letöröljük a szert, nem biztos, hogy megfelelően elvégzi a feladatát.
6. Az orrunk is félrevezethet
A kellemes illat önmagában nem jelenti azt, hogy egy tisztítószer hatékonyabb, hiszen a hozzáadott parfüm nem növeli az erejét. A zsír- és vízkőoldó képesség elsősorban az összetételtől függ, a túl sok illatanyag pedig akár allergiás reakciót is kiválthat. Ha érzékenyek vagyunk rá, válasszunk illatmentes változatot.
Erre érdemes ügyelni még vásárláskor
1. Vegyünk saját márkás terméket
Ahogy az élelmiszereknél, úgy a tisztítószereknél sem érdemes kizárólag az ismert márkákat keresni. Az üzletek és drogériák saját termékei gyakran olcsóbbak, miközben minőségben is felvehetik a versenyt neves társaikkal.
2. Nem mindegy, hová kerül
Ellenőrizzük, milyen felületekre ajánlják a készítményt. Ami tökéletes a konyhakőre, az akár a valódi fát is károsíthatja, így hiába a kedvező ár, ha végül több kárt okozunk, mint hasznot.
3. Mit mondanak róla?
A sokféle saját márkás termék közül nem könnyű választani, ezért olvassuk el mások véleményét is. Tapasztalataikból kiderülhet, mennyire hatékony és megbízható a kiszemelt szer, illetve milyen használat közben.
4. Rendeljünk online
Mielőtt boltban vásárolnánk, nézzük meg az interneten is az árakat. Az összehasonlító oldalak segítenek megtalálni az akciókat, de a szállítási díjat is számoljuk hozzá a végösszeghez, mert könnyen elviheti a megtakarításunkat.
5. Jó ötlet újratölteni
Nem kell mindig új flakont vennünk: az utántöltők gyakran olcsóbbak, és kevesebb hulladékkal járnak. Fontos, hogy mindig ugyanazzal a készítménnyel töltsük újra, és őrizzük meg az eredeti címkét.
6. Megbízható kialakítás
Ellenőrizzük, hogy jól záródik-e a kupak, könnyen használható-e a szórófej és pontosan adagolható-e a szer. A csöpögő flakonból több fogyhat a kelleténél, kifolyó tartalma pedig balesetveszélyes lehet.
7. Félrevezető megjelölések
Az „extra erős” vagy „professzionális” megjelölés jól hangzik, de nem árulja el, hogy megfelel-e a készítmény az igényeinknek. Inkább azt nézzük meg, milyen szennyeződések és felületek tisztítására ajánlják.
8. Amire valóban szükség van
Mielőtt újabb szert vennénk, ellenőrizzük, mi lapul a szekrényben. Lehet, hogy már van megfelelő készítményünk, így elkerülhetjük a felesleges kiadást. A különböző vegyszereket azonban soha ne keverjük össze!
9. Használjuk ki a kedvezményeket
Az üzletek gyakran kínálnak kedvezményeket saját márkás termékekre a törzsvásárlóknak, így ugyanazt a terméket jóval kedvezőbb áron szerezhetjük be.
10. Keressük rajta a pecsétet!
A tisztítószerek használat közben érintkezhetnek a bőrünkkel, belélegezhetjük őket, a lefolyón keresztül pedig a környezetbe juthatnak. Keressük az EU Ecolabel (európai ökocímke) jelölést, amelyet olyan termékek kaphatnak meg, amelyek teljes életciklusuk során megfelelnek a szigorú környezetvédelmi követelményeknek - írta meg a Fanny magazin.