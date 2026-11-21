1. Számoljuk ki a liter árat vásárláskor!

Nem mindig a drágább a jobb: erre érdemes ügyelni tisztítószerek vásárlásakor / Fotó: Pexels

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a nagyobb kiszereléssel lehet igazán spórolni, ezért szinte automatikusan a több literes készítmény után nyúlnak. Ám nem árt résen lenni, és ellenőrizni a liter- vagy kilogrammonkénti árat, mert előfordulhat egy-egy akció alkalmával, hogy a kisebb kiszerelés jóval olcsóbb.

2. Nézzük meg az ajánlott adagolást

Ne csak az árcédulát nézzük, hanem az ajánlott adagolást is, hiszen nem mindegy, mennyi termékre van szükség egy takarítás során. Előfordulhat, hogy egy drágább készítményből kisebb mennyiség is elegendő, így egy használatra vetítve már kedvezőbb lehet az ára.

3. A hígítási aránynak megfelelően

A tisztítószereket gyakran hígítani is kell, ezért érdemes vásárlás előtt azt is kiszámolni, hogy egy flakonból hány adag használatra kész oldatot kapunk. Mindig tartsuk be a címkén feltüntetett arányt, mert a túl tömény oldat nemcsak felesleges pazarlás, hanem a kezelt felületet is károsíthatja.

4. Egy flakon, több feladat

Vásárlás előtt nézzük meg, pontosan mire használható az adott készítmény. Egy univerzális, általános tisztítószerrel akár több külön terméket is kiválthatunk, hiszen a konyhapult, a kerámialap, a mosogató és egyes zománcozott felületek tisztítására is alkalmas lehet. A vízkőoldás és a fertőtlenítés azonban két külön feladat: ha mindkettőre szükségünk van, válasszunk olyan szert, amelynek címkéjén mindkét hatás szerepel, így elkerülhetjük a felesleges pénzkidobást.

5. Adjunk elég időt neki

Ahhoz, hogy a fertőtlenítőszerek elpusztítsák a baktériumokat, vírusokat és gombákat, bizonyos ideig a felületen kell maradniuk. Ez a készítménytől és a kívánt eredménytől függően 30 másodperctől akár 10 percig is terjedhet. Mindig ellenőrizzük a feltüntetett behatási időt, mert ha túl hamar letöröljük a szert, nem biztos, hogy megfelelően elvégzi a feladatát.

6. Az orrunk is félrevezethet

A kellemes illat önmagában nem jelenti azt, hogy egy tisztítószer hatékonyabb, hiszen a hozzáadott parfüm nem növeli az erejét. A zsír- és vízkőoldó képesség elsősorban az összetételtől függ, a túl sok illatanyag pedig akár allergiás reakciót is kiválthat. Ha érzékenyek vagyunk rá, válasszunk illatmentes változatot.