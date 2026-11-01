A vegán életmód titka: dietetikus árulta el, hogyan érdemes belevágni

Cikkünkből kiderül, milyen hatással lehet a szervezetre a vegán étrend;

hogy miképp érdemes belevágni a növényi alapú táplálkozásba;

és milyen tápanyagok pótlására kell különösen odafigyelnünk, ha tartósan egészségesek szeretnénk maradni.

Olvass tovább, ha kíváncsi vagy a vegán életmód ételeire, kihívásaira és pozitív egészségügyi hatásaira!

A vegán életmód pozitív hatásairól és kihívásairól dietetikust kérdeztünk. Fotó: 1234RN

Mi az a veganizmus, és mire hívják fel a figyelmet november elsején?

A veganizmus világnapját minden évben november 1-jén tartják. Célja, hogy felhívja a figyelmet a növényi alapú életmódra és annak pozitív hatásaira. Fontos kiemelnünk a vegetáriánus és vegán közötti különbséget: a vegán életmód követői semmilyen állati eredetű élelmiszert nem fogyasztanak. A hús mellett a tejtermékek, a tojás és más állati eredetű összetevők is kikerülnek az étrendjükből. Később bővebben is kifejtjük, hogy milyen ételekből áll össze a vegánok étkezése.

Vegán életmód: sok előnye lehet, de nem szabad ész nélkül belevágni

Míg a vegetáriánusok általában fogyasztanak tejet, tojást vagy egyes esetekben halat is, a vegán étrend ennél jóval szigorúbb szabályokat követ. Éppen ezért fontos, hogy aki ilyen életmódra váltana, előre tájékozódjon arrról, milyen mikro- és makro tápanyagokra van szüksége a szervezetének, és hogy melyik növényi alapú étel mit tartalmaz. Fontos ugyanis, hogy változatos és tápanyagban gazdag étrendet tudjon az ember összeállítani és fogyasztani. Ezt Schmidt Zsófia dietetikus és sportspecifikus dietetikai szakember árulta el nekünk, aki segített jobban kiismerni magunkat a veganizmus világában.

„A vegánság kockázata abban rejlik, hogy ha nem kérjük ki például egy dietetikus véleményét vagy nem nézünk nagyon alaposan utána, hogy melyik makrotápanyagot hogyan tudjuk pótolni, akkor fennállhat annak a veszélye, hogy fehérjehiányos étrendet követünk, illetve vasban, B12-vitaminban vagy kalciumban szegény lesz az étkezésünk” – mondta Schmidt Zsófia.

A szakember szerint ugyanakkor a megfelelően összeállított vegán étrendnek számos pozitív hatása lehet. A növényi alapanyagok fogyasztásával általában nő a rostbevitel, sokkal több zöldség és gyümölcs kerül a tányérra, ami az emésztőrendszer működésére kedvezően hathat.

Ilyenkor előtérbe kerül a magas rostbevitel, a magas vízoldékony rostokat tartalmazó gabonatermékek. Sokkal több friss zöldséget fogyasztunk és sokkal több friss gyümölcsöt, ez pedig jót tesz az emésztésnek, jót tesz a mikrobiomnak, és emiatt érezhetjük azt, hogy egy vegán étrend hatására jobb a közérzetünk, energiadúsabbak vagyunk és könnyebb az emésztésünk.

Hogyan kezdjük el a vegán életmódot?

A dietetikus szerint az első lépés, hogy kikérjük egy dietetikus vagy más táplálkozási szakértő véleményét arról, hogyan építhetünk fel egy minden tápanyagot tartalmazó étrendet, és mire van szüksége a szervezetünknek. Ezután a következő lépés, hogy odafigyelünk rá, hogy a növényi fehérjeforrások tudatosan bekerüljenek a mindennapokba.

Első körben azt javaslom, hogy igyekezzünk beilleszteni a vegán étrendbe a magas fehérjetartalmú növényi alapanyagokat, mint például a száraz hüvelyesek vagy a szójatermékek, mert ezeknek magas a fehérjetartalmuk

– tette hozzá.