- Egyetlen véradással akár három beteg kezeléséhez is hozzájárulhatsz, miközben a szervezeted rövid idő alatt pótolja a levett vérmennyiséget.
- Tetoválással és piercinggel is lehetsz véradó, de az elkészítésük után négy hónapig várnod kell.
- November 27-én az OVSZ ajándékokkal, kuponokkal és értékes nyereményekkel köszöni meg az önkéntesek segítségét.
Van, amikor egy egyszerű, önkéntes döntés valaki más számára az életet jelentheti. A véradás nélkülözhetetlen része az egészségügyi ellátásnak, hiszen a vért és annak összetevőit egyelőre nem lehet mesterségesen előállítani. Műtétek, balesetek, daganatos betegségek kezelése és súlyos vérvesztéssel járó állapotok esetén egyaránt szükség lehet vérkészítményekre.
Véradók napja: miért fontos, hogy rendszeresen adjunk vért?
Magyarországon november 27-én ünnepeljük a Magyar Véradók Napját. Ez az alkalom arra is emlékeztet, hogy a biztonságos vérellátáshoz folyamatosan szükség van önkéntes véradókra. A Magyar Vöröskereszt tájékoztatása szerint naponta 1600–1800 véradóra van szükség az országos vérellátás biztosításához.
Mi történik a testeddel, ha vért adsz?
Egy teljes véradás során általában 450 milliliter vért vesznek le, ami egy átlagos felnőtt ember teljes vérmennyiségének körülbelül 8–10 százaléka. A levett vér nem egyszerűen eltűnik a szervezetből: a test természetes regenerációs folyamatokkal kezdi meg a pótlását. A vér folyékony alkotóeleme, a plazma viszonylag gyorsan, általában 24–48 órán belül pótlódik. A véradás előtt ellenőrzik a hemoglobinszintet, a vérnyomást és az általános egészségi állapotot. A levett vérből laboratóriumi vizsgálatokat is végeznek, többek között bizonyos fertőző betegségek szűrésére.
Napi szinten érdemes meghatározni a vérkészletet: 1600-1800 vérvételi esemény szükséges a stabil készlet biztosításához. A vérkészítményeknek 35 napos lejárati ideje van, vagyis a vérkészítmények folyamatos biztosítása rendkívül fontos. Nagyon hasznosak azok a véradási kampányok, amelyek által lehet mozgósítani a régi donorokat és be lehet vonzani az újakat. Ilyen többek között a Magyar Véradók Napja.
− magyarázza Dr. Szabó Gergő, az OVSz Egri Területi Vérellátójának területvezető főorvosa, aki úgy véli, a véradás az adakozás egyik legszebb formája.
„Ha valaki elmegy vért adni, rászánja az idejét, hogy a saját folyékony szövetét adja mások megsegítésére, az valóban nagy áldozat.”
S hogy miért ajánlja a véradást? Egyrészt mert adni jó érzés, másrészt mert a véradás az egészségtudatosság egyik formájaként is felfogható, hiszen ilyenkor bizonyos szempontrendszer alapján meg is vizsgáják a donort. Van, hogy itt derül ki valakiről, hogy allergiája van.
Hogyan hat a véradás a szív- és érrendszerre?
A főorvos azt is elmondta, hogy a véradás átmenetileg csökkenti a keringő vér mennyiségét, ezért a szervezetnek alkalmazkodnia kell a változáshoz. „A szív- és az érrendszer egészséges embernél rendszerint jól alkalmazkodik ehhez, de a véradás után rövid ideig előfordulhat gyengeség, szédülés vagy vérnyomásesés. A szív- és érrendszeri betegek véradási alkalmassága a betegség típusától, súlyosságától és a szedett gyógyszerektől függ. Magyarországon az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) szabályai szerint a végső döntést minden esetben a helyszínen vizsgáló orvos hozza meg.”
Adhat vért, akinek tetoválása vagy piercingje van?
A tetoválás és a piercing önmagában nem jelent kizáró okot. Az elkészítésük után azonban 120 napot, vagyis négy hónapot kell várni a véradással.
Ennek oka a fertőzésveszély. A tetoválás és a testékszer behelyezése során a bőr megsérül, így bizonyos fertőzések átmenetileg nagyobb kockázatot jelenthetnek. A várakozási idő a tartós sminkre is vonatkozik.
− fejti ki a szakember.
Miért éppen 50 kilogramm és 65 év a határ?
A véradás egyik alapfeltétele a legalább 50 kilogrammos testsúly. Ennek elsősorban biztonsági oka van: a levett körülbelül 450 milliliter vér a kisebb testsúlyú emberek teljes vérmennyiségének aránytalanul nagy részét tehetné ki. Ez növelné a rosszullét és a vérnyomásesés kockázatát.
Általánosságban 18 és 65 éves kor között lehet vért adni, első véradóknál azonban a felső korhatár 60 év. A 65 év feletti véradás egyedi orvosi elbírálást igényelhet.
Éhgyomorral kell menni véradásra?
Nem, sőt kifejezetten ellenjavallt éhgyomorral érkezni. A véradás nem azonos a laboratóriumi vérvétellel, tehát előtte érdemes könnyű, tápláló ételt fogyasztani, és bőségesen inni, elsősorban vizet vagy más alkoholmentes folyadékot.
Melyik a legritkább és a leggyakoribb vércsoport Magyarországon?
Az ABO-vércsoportrendszer négy fő csoportot különböztet meg: A, B, AB és 0. Magyarországon az A vércsoport a leggyakoribb, míg az AB a legritkább. A vércsoportokat az Rh-rendszer szerint is megkülönböztetjük: lehetnek pozitívak és negatívak. Így alakul ki a közismert nyolc vércsoport, például A+, A−, 0+ vagy AB−.
Érdekesség, hogy a 0 Rh-negatív vér különösen fontos a sürgősségi ellátásban, mert vörösvérsejt-koncentrátumként széles körben alkalmazható olyan esetekben, amikor a beteg vércsoportja még nem ismert. Ezért gyakran univerzális vörösvérsejt-donorként emlegetik.
Kik adhatnak vért?
Magyarországon általában az a személy jelentkezhet véradásra, aki:
- betöltötte a 18. életévét;
- első véradóként még nem múlt el 60 éves, visszatérő véradóként pedig legfeljebb 65 éves;
- testsúlya legalább 50 kilogramm;
- egészségesnek érzi magát;
- megfelel az orvosi alkalmassági vizsgálaton.
A férfiak évente legfeljebb öt, a nők évente legfeljebb négy alkalommal adhatnak vért. Két teljes véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie.
Az nem adhat vért, aki
- lázas, fertőző betegség vagy akut rosszullét;
- bizonyos gyógyszeres kezelések, különösen antibiotikum szedése;
- friss tetoválás vagy piercing;
- terhesség és a szülést követő meghatározott időszak;
- egyes súlyos krónikus betegségek;
- inzulinnal kezelt cukorbetegség;
Hol lehet vért adni Magyarországon?
Véradásra az Országos Vérellátó Szolgálat területi vérellátó központjaiban, véradóállomásain, valamint a Magyar Vöröskereszt által szervezett kitelepült véradóeseményeken is lehet jelentkezni. A pontos helyszíneket és időpontokat az OVSZ hivatalos honlapján lehet megkeresni. A véradási alkalmakra már időpontot is lehet foglalni, ami segíthet a várakozási idő csökkentésében.
A jelentkezéshez általában az alábbi dokumentumokat kell magaddal vinni:
- fényképes személyazonosító igazolvány;
- TAJ-kártya;
- lakcímkártya.
A véradás teljes folyamata általában 30–60 percet vesz igénybe, maga a vérlevétel pedig körülbelül 5–10 perc.
Milyen ajándékokkal várják a véradókat 2026. november 27-én?
Az Országos Vérellátó Szolgálat idén is különleges meglepetésekkel készül a Magyar Véradók Napjára. A 2026. november 27-i kampányban minden véradó garantált ajándékot kap, és automatikusan részt vesz az értékes nyeremények sorsolásán is.
Így készülj fel a véradásra:
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