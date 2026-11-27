Egyetlen véradással akár három beteg kezeléséhez is hozzájárulhatsz, miközben a szervezeted rövid idő alatt pótolja a levett vérmennyiséget.

Tetoválással és piercinggel is lehetsz véradó, de az elkészítésük után négy hónapig várnod kell.

November 27-én az OVSZ ajándékokkal, kuponokkal és értékes nyereményekkel köszöni meg az önkéntesek segítségét.

Van, amikor egy egyszerű, önkéntes döntés valaki más számára az életet jelentheti. A véradás nélkülözhetetlen része az egészségügyi ellátásnak, hiszen a vért és annak összetevőit egyelőre nem lehet mesterségesen előállítani. Műtétek, balesetek, daganatos betegségek kezelése és súlyos vérvesztéssel járó állapotok esetén egyaránt szükség lehet vérkészítményekre.

Gyakori, hogy párok együtt mennek vért adni, sőt az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) kifejezetten népszerűsíti is a közös véradás lehetőségét

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Véradók napja: miért fontos, hogy rendszeresen adjunk vért?

Magyarországon november 27-én ünnepeljük a Magyar Véradók Napját. Ez az alkalom arra is emlékeztet, hogy a biztonságos vérellátáshoz folyamatosan szükség van önkéntes véradókra. A Magyar Vöröskereszt tájékoztatása szerint naponta 1600–1800 véradóra van szükség az országos vérellátás biztosításához.

Mi történik a testeddel, ha vért adsz?

Egy teljes véradás során általában 450 milliliter vért vesznek le, ami egy átlagos felnőtt ember teljes vérmennyiségének körülbelül 8–10 százaléka. A levett vér nem egyszerűen eltűnik a szervezetből: a test természetes regenerációs folyamatokkal kezdi meg a pótlását. A vér folyékony alkotóeleme, a plazma viszonylag gyorsan, általában 24–48 órán belül pótlódik. A véradás előtt ellenőrzik a hemoglobinszintet, a vérnyomást és az általános egészségi állapotot. A levett vérből laboratóriumi vizsgálatokat is végeznek, többek között bizonyos fertőző betegségek szűrésére.

Napi szinten érdemes meghatározni a vérkészletet: 1600-1800 vérvételi esemény szükséges a stabil készlet biztosításához. A vérkészítményeknek 35 napos lejárati ideje van, vagyis a vérkészítmények folyamatos biztosítása rendkívül fontos. Nagyon hasznosak azok a véradási kampányok, amelyek által lehet mozgósítani a régi donorokat és be lehet vonzani az újakat. Ilyen többek között a Magyar Véradók Napja.

− magyarázza Dr. Szabó Gergő, az OVSz Egri Területi Vérellátójának területvezető főorvosa, aki úgy véli, a véradás az adakozás egyik legszebb formája.