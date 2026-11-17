Nincs két egyforma ember, és nincs két egyforma test sem. Azonban számos olyan tulajdonságot hordozunk, amelyet felmenőinktől örököltünk. A vércsoportdiéta éppen ezért alapszik egy személyre szabottabb megközelítésen. Eszerint nemcsak azt kell figyelembe vennünk, mi az, amit általánosságban egészséges táplálékként tartunk számon, hanem azt is, pontosan mire lehet szükségünk az evolúciós örökségünk alapján.

A vércsoportdiéta: így étkezzünk a vércsoportunk szerint (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

A vércsoportdiéta eredete és az evolúciós örökség

A vércsoportdiéta megalkotója Peter D'Adamo amerikai természetgyógyász, aki az 1990-es években megjelent Egyél a típusodnak megfelelően című könyve keretein belül ismertette meg a világgal az elméletét. A módszer alapgondolata az a feltételezés, hogy a különböző vércsoportok eltérő evolúciós korszakokban alakultak ki, ezért tulajdonosaik szervezete, az adott periódusra jellemző élelmiszereket képes optimálisan feldolgozni.

D'Adamo szerint a vércsoportunk egy olyan biológiai jellegzetesség, amely kapcsolatban áll az emésztésünkkel, az immunrendszerrünk működésével és az egyes betegségekre való hajlamainkkal is. Ezek alapján – és mivel őseink táplálkozási szokásai nyomot hagytak a genetikánkon – a modern ember akkor étkezhet a leghatékonyabban, ha étrendjét a vércsoportjához igazítja.

Hogyan függ össze a vércsoport és a táplálkozás?

A természetgyógyász elméletében a négy fő vércsoport különböző történelmi korszakokban alakult ki. A 0-s vércsoport a vadászó-gyűjtögető életmódhoz, az A a földművelés elterjedéséhez, a B a nomád állattartó népekhez, míg az AB a két típus későbbi keveredéséhez köthető. A diéta egész rendszere erre az evolúciós háttérre épül.

A módszer egyik alappillére az úgynevezett lektinelmélet. A lektinek olyan fehérjék, amelyek számos növényi és állati eredetű élelmiszerben megtalálhatók. A könyvben arról olvashatunk, hogy míg egyes lektinek kedvezően hathatnak bizonyos vércsoporttal rendelkező emberek szervezetére, mások emésztési vagy egészségügyi problémákat okozhatnak. D'Adamo diétája ezért törekszik arra, hogy minden vércsoport számára pontosan meghatározza a legelőnyösebb élelmiszereket, illetve azokat is, amelyeket érdemes lehet korlátozni.