Ez a nyolc hétköznapi élelmiszer jót tesz a veséknek

A vesék megfelelő működésében az életmód és a táplálkozás is fontos szerepet játszik. A két, egyenként körülbelül 150 grammos szerv folyamatosan dolgozik a szervezet egyensúlyának fenntartásán. Működésük romlása számos egészségügyi problémához vezethet, ezért különösen fontos a megelőzés. Cikkünkben nyolc olyan élelmiszert mutatunk be, amelyek kedvező hatással lehetnek a vesék egészségére.

A vesék működésére több hétköznapi élelmiszer is kedvező hatással lehet

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Ez a 8 élelmiszer jót tehet a veséknek

Olívaolaj Kávé Citromlé Alma Hajdina Gyömbér Brokkoli és karfiol Kakaó

1. Olívaolaj

Az olívaolaj értékes zsírsavakat és növényi vegyületeket tartalmaz, amelyek kedvezően befolyásolhatják a szervezet működését. Egy 2026-ban közzétett, 97 cukorbeteg részvételével végzett vizsgálat szerint az oleanolsavval dúsított olívaolaj lassíthatta a veseműködés romlását azoknál, akiknek már enyhén károsodott a veséjük. A kutatók szerint az oleanolsavnak védőhatása lehet, azt azonban még vizsgálni kell, hogy a hagyományos olívaolaj is hasonló eredményt hozhat-e.

2. Kávé

A rendszeres kávéfogyasztás a vesék egészségére is kedvező hatással lehet. Egy 2020-as, több mint 500 ezer ember adatait feldolgozó elemzés szerint a rendszeresen kávézóknál körülbelül 14 százalékkal alacsonyabb volt a krónikus vesebetegség kialakulásának kockázata.

Egy másik, több mint 78 ezer résztvevővel végzett kutatás szintén összefüggést talált a kávéfogyasztás és a veseműködés lassabb romlása között. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények nem bizonyítják egyértelműen a kávé közvetlen védőhatását.

3. Citromlé

A megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen a vesék egészségéhez. A vízhez adott frissen facsart citromlé további előnyökkel járhat, mivel citrátokat tartalmaz. Ezek a vegyületek segíthetnek megelőzni bizonyos vesekövek kialakulását azáltal, hogy csökkentik a kristályképződés esélyét. A citromlé emellett C-vitaminban is gazdag, amely támogatja az immunrendszer megfelelő működését.

4. Alma

Az alma rostokban gazdag gyümölcs, amely a vesék egészségének megőrzéséhez is hozzájárulhat. Egy több mint 18 éven át tartó kutatás szerint azoknál, akik rendszeresen fogyasztottak friss gyümölcsöt és zöldséget, miközben mérsékelték a só és a vörös húsok bevitelét, akár 45 százalékkal ritkábban alakult ki vesekő. Az almában található pektin segíthet a koleszterin- és vércukorszint szabályozásában, ezáltal közvetve a vesék működésére is kedvező hatással lehet. A kutatás ugyanakkor nem kizárólag az alma fogyasztásának hatását vizsgálta.