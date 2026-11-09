Nem így tervezték: elképesztő fordulat vezetett a berlini fal megnyitásához

A Világszabadság napja a berlini fal megnyitásának évfordulójára emlékeztet.

A történelmi határnyitáshoz egy félreérthető bejelentés, a televíziós híradások és a tömeg nyomása egyaránt hozzájárult.

Magyarország fontos szerepet játszott az előzményekben, Budapesten pedig eredeti faldarabok őrzik a megosztottság emlékét.

November 9. a Világszabadság napja, amely a berlini fal 1989-es megnyitásának állít emléket. Az amerikai kezdeményezés George W. Bushhoz kötődik, aki 2001-ben nyilvánította ezt a dátumot World Freedom Day néven emléknappá.

George W. Bush kezdeményezésére 2001 óta november 9-e, vagyis a berlini fal megnyitásának évfordulója a Világszabadság napja

Fotó: Shutterstock

Hogyan lett a berlini fal megnyitásának évfordulója a Világszabadság napja?

A berlini határátkelőknél azon az estén néhány óra alatt olyan változás történt, amelyet korábban sokan elképzelhetetlennek tartottak. A megnyitás történetét gyakran egyetlen félreérthető politikusi bejelentésre egyszerűsítjük, pedig a háttérben tömeges elvándorlás, tüntetések és a keletnémet vezetés egyre mélyülő válsága állt. A televíziós híradások nyomán ezrek indultak az átkelőkhöz, ahol a szolgálatban lévő tiszteknek felsőbb utasítás nélkül kellett dönteniük a folytatásról.

Magyarország határnyitása és a keletnémet menekültek befogadása ugyancsak fontos előzménye volt a berlini fordulatnak. Az évforduló alkalmából dr. Molnár Géza történésszel felidézzük a történelmi este kevésbé ismert részleteit, és annak is utánajárunk, hogyan kerültek a fal eredeti darabjai Budapestre.

Kelet-Berlin, a berlini fal építése 1961 nyarán a Potsdamer Platz környékén, háttérben a Behrenstrasse eleje látható. A fal végül 28 éven át állt

Fotó: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman

Valóban egy véletlen elszólás nyitotta meg a berlini falat 1989. november 9-én? Mit akart eredetileg engedélyezni az NDK vezetése?

A valóság az, hogy Günter Schabowskinak, a párt Központi Bizottsága tájékoztatásért felelős titkárának bejelentése közvetlenül hozzájárult az aznapi határnyitáshoz, de önmagában nem magyarázza meg a történteket. Az NDK állampártja, a Német Szocialista Egységpárt (NSZEP, vagy németül SED) ekkor már olyan súlyos strukturális és legitimációs válsággal küzdött, amelyet a folyamatos tömeges elvándorlás és az országszerte eszkalálódó tüntetések csak tovább mélyítettek. A vezetés kénytelen volt engedni a nyomásnak, ám a november 6-án nyilvánosságra hozott első tervezete hatalmas felháborodást keltett, mivel a magánutazások feltételeit továbbra is rendkívül szűkre szabta volna.