Nem így tervezték: elképesztő fordulat vezetett a berlini fal megnyitásához

- A Világszabadság napja a berlini fal megnyitásának évfordulójára emlékeztet.
- A történelmi határnyitáshoz egy félreérthető bejelentés, a televíziós híradások és a tömeg nyomása egyaránt hozzájárult.
- Magyarország fontos szerepet játszott az előzményekben, Budapesten pedig eredeti faldarabok őrzik a megosztottság emlékét.
November 9. a Világszabadság napja, amely a berlini fal 1989-es megnyitásának állít emléket. Az amerikai kezdeményezés George W. Bushhoz kötődik, aki 2001-ben nyilvánította ezt a dátumot World Freedom Day néven emléknappá.
Hogyan lett a berlini fal megnyitásának évfordulója a Világszabadság napja?
A berlini határátkelőknél azon az estén néhány óra alatt olyan változás történt, amelyet korábban sokan elképzelhetetlennek tartottak. A megnyitás történetét gyakran egyetlen félreérthető politikusi bejelentésre egyszerűsítjük, pedig a háttérben tömeges elvándorlás, tüntetések és a keletnémet vezetés egyre mélyülő válsága állt. A televíziós híradások nyomán ezrek indultak az átkelőkhöz, ahol a szolgálatban lévő tiszteknek felsőbb utasítás nélkül kellett dönteniük a folytatásról.
Magyarország határnyitása és a keletnémet menekültek befogadása ugyancsak fontos előzménye volt a berlini fordulatnak. Az évforduló alkalmából dr. Molnár Géza történésszel felidézzük a történelmi este kevésbé ismert részleteit, és annak is utánajárunk, hogyan kerültek a fal eredeti darabjai Budapestre.
Valóban egy véletlen elszólás nyitotta meg a berlini falat 1989. november 9-én? Mit akart eredetileg engedélyezni az NDK vezetése?
A valóság az, hogy Günter Schabowskinak, a párt Központi Bizottsága tájékoztatásért felelős titkárának bejelentése közvetlenül hozzájárult az aznapi határnyitáshoz, de önmagában nem magyarázza meg a történteket. Az NDK állampártja, a Német Szocialista Egységpárt (NSZEP, vagy németül SED) ekkor már olyan súlyos strukturális és legitimációs válsággal küzdött, amelyet a folyamatos tömeges elvándorlás és az országszerte eszkalálódó tüntetések csak tovább mélyítettek. A vezetés kénytelen volt engedni a nyomásnak, ám a november 6-án nyilvánosságra hozott első tervezete hatalmas felháborodást keltett, mivel a magánutazások feltételeit továbbra is rendkívül szűkre szabta volna.
A november 9-i új szabályozás szerint magánutazásra különleges utazási indok vagy rokoni kapcsolat igazolása nélkül lehetett engedélyt kérni. A kérelmek gyors elbírálását írták elő, elutasítást csak különleges kivételes esetekben engedtek meg.
A döntéshozók azonban kizárólag bürokratikus, hatósági engedélyezési eljárásban gondolkodtak, nem pedig az országhatárok azonnali, ellenőrzés nélküli megnyitásában. Schabowski a sajtótájékoztató előtt Egon Krenztől (akkor a NSZEP első titkára és az NDK államtanácsának elnöke) kapta meg az új utazási szabályozásról szóló dokumentumot. A nála lévő sajtóközlemény nem tartalmazta, hogy a rendelkezés nyilvánosságra hozatalát másnapra tervezték. A hatálybalépésre vonatkozó újságírói kérdésre azt felelte: tudomása szerint „azonnal, késedelem nélkül”. Ezzel azt a benyomást keltette, hogy az új lehetőséggel már aznap este élni lehet.
Hogyan lett a bizonytalan bejelentésből néhány óra alatt kontrollálhatatlan tömegmozgalom? A televízió csupán közvetítette, vagy aktívan alakította is a drámát?
A médiumok ezen az estén aktív tényezőkként formálták a folyamatokat. Schabowski nehezen követhető, jogi zsargonnal tarkított nyilatkozatából a hírügynökségek és a televíziók riporterei villámgyorsan egyetlen, elemi erejű üzenetet hámoztak ki: az NDK azonnali hatállyal megnyitotta a határait. A határnyitásról szóló hírekben háttérbe szorult, hogy az utazáshoz továbbra is kérelmet és engedélyezési eljárást írtak elő.
Az esti nyugatnémet híradásokat a keletnémet lakosság is nagy számban követte. A képernyők előtt ülők olyan állítást hallottak, amelyet azonnal ellenőrizni akartak a valóságban: tényleg át lehet menni Nyugat-Berlinbe? A határokhoz özönlő emberek nem törvénytelen határsértésre készültek, hanem élni akartak a hivatalosan bejelentett jogukkal.
Különösen kulcsszerepet játszott az ARD csatorna késő esti, Tagesthemen nevű magazinműsora, amely 22 óra 42 perckor már tárva-nyitva álló kapukról tudósított – miközben a Bornholmer Straße-i átkelőnél ekkor még ellenőrzés folyt. A televíziós tudósítás ezzel megelőzte a valóságot, ám az újonnan érkező tömegek puszta jelenlétükkel már olyan nyomást gyakoroltak a helyszínen, ami felülírt minden addigi parancsot.
Igaz, hogy az elsőként átengedett emberek egy részét a hatóságok nem akarták visszaengedni?
Igen. A Bornholmer Straßénál kezdetben egyes emberek kiengedésével próbálták csökkenteni a tömeg nyomását. Elsősorban azokat engedték át Nyugat-Berlinbe, akiket az állambiztonsági tisztek hangadónak vagy „provokatívnak” minősítettek. A módszer azonban visszafelé sült el: a várakozók látták, hogy mások átjuthatnak, ezért még határozottabban követelték a határ megnyitását.
A kiengedettek egy részének személyi igazolványába úgy pecsételtek, hogy a bélyegző részben a fényképet is lefedte. Ezzel érvénytelenítették az okmányukat, és megjelölték azokat, akiket nem akartak visszaengedni az NDK-ba. Az érintettek nem tudtak erről a szándékról: közülük többen csak meg akarták nézni, valóban átjárható-e a határ, majd haza akartak térni.
Harald Jäger Stasi-alezredes, az útlevél-ellenőrző egység aznap szolgálatban lévő vezetője később felidézte, hogy a visszatérők között otthon hagyott gyermekeikhez igyekvő szülők is voltak. Egyesek sírva fakadtak, amikor közölték velük, hogy nem léphetnek vissza az országba. Jäger saját beszámolója szerint végül kivételt tett, és visszaengedte őket. A történet megmutatja, hogy a hatóságok még aznap este is végleges távozásként próbálták kezelni azt, amit az érintettek egyszerű látogatásnak szántak.
Miért nem torkollott végül vérontásba a helyzet? Milyen szerepet játszott egyetlen ember személyes felelőssége ezen az éjszakán?
A békés kimenetelt utólag sem szabad adottnak tekinteni. A határátkelőn fegyveres szolgálatot teljesítők álltak szemben az egyre növekvő, alapvetően békés tömeggel. A felettes szervektől érkező utasítások nem kínáltak működő megoldást a helyzetre.
Harald Jäger többször jelentette feletteseinek a tömeg növekedését. Az egyes emberek kiengedésével bevezetett feszültségcsökkentő intézkedés azonban tovább erősítette a várakozók követeléseit. A helyszíni tisztek későbbi beszámolói szerint a fegyverhasználat saját embereik biztonságát is veszélyeztette volna.
Jäger végül éjjel fél tizenkettő körül – miután a felettes szervek utasításai nem kínáltak működő megoldást az egyre súlyosabb helyzetre, a teljes megnyitásra pedig nem érkezett felsőbb parancs – parancsot adott a sorompók felnyitására és a teljes ellenőrzés beszüntetésére. A békés kimenetelhez a politikai vezetés meggyengülése, a tömeg alapvetően békés fellépése és a helyszíni tisztek döntései egyaránt hozzájárultak.
Hogyan kapcsolódnak a magyarországi események – különösen a zugligeti menekülttábor és a határok megnyitása – a berlini fal leomlásához?
A folyamatokat nem szabad összemosni, de elválaszthatatlanul összefüggnek. Magyarországon már 1989 tavaszán megkezdődött a vasfüggöny műszaki bontása az osztrák határon. A nyár folyamán a Magyarországon tartózkodó keletnémetek közül (akik rendszerint a Balatonhoz jártak, hogy nyugat-német rokonaikkal találkozhassanak) egyre többen döntöttek úgy, hogy nem térnek haza, hanem megpróbálnak Nyugatra jutni.
Amikor a nyaralás végén sokan megtagadták a hazatérést, az elhelyezésük sürgető humanitárius feladattá vált: augusztus 14-én Kozma Imre atya kezdeményezésére a zugligeti templomkertben megnyílt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat első menekülttábora.
Ezt követte augusztus 19-én a Sopron melletti Páneurópai Piknik, amely eredetileg egy szimbolikus békedemonstrációnak indult, ám a rendezvényhez kapcsolódó ideiglenes határnyitás alkalmával több száz keletnémet menekült át Ausztriába; a magyar határőrök nem akadályozták meg a tömeges átlépést.
A menekültválság rendezéséről folytatott diplomáciai tárgyalások után a magyar kormány szeptember 11-én nulla órától engedélyezte a keletnémet állampolgárok nyugati kiutazását. Ezzel megnyílt egy legális kerülőút Nyugatra. A berlini fal még állt, de a határzár sérthetetlenségének mítosza megdőlt, ami elviselhetetlen politikai nyomást gyakorolt a keletberlini vezetésre.
Hogyan kerültek eredeti berlini faldarabok Budapestre, és miért bír szimbolikus jelentőséggel a zugligeti helyszín?
A berlini fal darabjainak történetét feldolgozó német dokumentáció szerint az SZDSZ 1990 tavaszán tizenkét falelemet szeretett volna Budapestre hozatni egy rendezvényre. Végül két elem átadásáról született döntés. Ezeket 1990-ben a Tabánban állították fel, majd mindkettő 2004-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat zugligeti kertjébe került Kozma Imre kezdeményezésére.
A helyszínválasztás mélyen szimbolikus erejű: ugyanott állnak a megosztottság rideg betonemlékei, ahol 1989 nyarán a magyar civil szolidaritás kézzelfogható segítséget nyújtott a szabadságukat kereső keletnémeteknek. A Terror Háza Múzeum előtt egy további eredeti falelemet avattak fel 2010. november 11-én, a német újraegyesítés huszadik évfordulójához kapcsolódva. A 3,6 méter magas és 1,2 méter széles betonelem elhelyezése a zugligeti darabokétól különálló kezdeményezés volt. Az avatáson Eberhard Diepgen, Berlin egykori kormányzó polgármestere is részt vett.
Ezek a betonelemek egy olyan határzár emlékét őrzik, amely évtizedeken át családokat választott el, és korlátozta az emberek szabad mozgását.
A berlini fal megnyitásának története a nagypolitikai döntések mellett tele van olyan háttéreseményekkel és emberi momentumokkal, amelyek alapvetően formálták az esemény alakulását. Az alábbiakban a határnyitás hátteréből gyűjtöttünk össze néhány fontosabb érdekességet.
1. A Brandenburgi kapu csak hetekkel később nyílt meg
Bár a fal megnyitásáról készült legismertebb képek közül sok a Brandenburgi kapunál született, az ottani határátkelőt csak 1989. december 22-én nyitották meg. Az ünnepségen Helmut Kohl nyugatnémet kancellár és Hans Modrow keletnémet miniszterelnök is részt vett. A novemberi tömegjelenetek tehát nem jelentették azt, hogy a kapunál rögtön szabályosan át is lehetett sétálni.
2. Kohl kancellár éppen Lengyelországban volt
A nyugatnémet kormányfőt varsói látogatásán érte a történelmi fordulat híre. Amikor szóvivője először tájékoztatta, annyira meglepődött, hogy nem akarta elhinni. Ezután megszakította lengyelországi programját, és másnap Berlinbe utazott. A részlet jól érzékelteti, mennyire váratlan volt még a nyugatnémet vezetés számára is az aznapi határnyitás.
3. A bonni parlamentben énekelni kezdtek
A határnyitás hírére a Bundestag megszakította rendes munkáját, majd kormányzati nyilatkozat és politikusi felszólalások következtek. Ezután a képviselők felállva elénekelték a német himnuszt. Willy Brandt egykori kancellár, aki Nyugat-Berlin kormányzó polgármestereként élte át a fal felépítését, a könnyeivel küszködött.
4. A falat korábban őrző csapatok a bontásában is részt vettek
November 9-én elsősorban a határ vált átjárhatóvá; a betonfal jelentős része továbbra is állt. A szervezett, hivatalos bontás 1990. június 13-án kezdődött a Bernauer Straße és az Ackerstraße sarkánál. A munkát részben ugyanazok a keletnémet határcsapatok végezték, amelyek korábban a határzárat őrizték.
5. Az NDK állami megbízásból árusítani kezdte a saját falát
A faldarabokból gyorsan szuvenír és műkereskedelmi áru lett. Az NDK külkereskedelmi minisztériumához tartozó Limex vállalat már 1989 decemberének végén hivatalos megbízást kapott a maradványok értékesítésére. Egy 1990. június 23-i árverésen 81 falelemet kínáltak eladásra. A bevételt a tervek szerint műemlékvédelemre és egészségügyi célokra akarták fordítani.
6. Az East Side Gallery híres képei már a határnyitás után készültek
A színes festményekkel borított falszakasz könnyen azt a benyomást keltheti, hogy így nézett ki a megosztott Berlinben is. Az East Side Gallery alkotásait azonban 1990-ben, a korábban Kelet-Berlin felé néző felületen készítette 118 művész, 21 országból. Pikáns történelmi részlet, hogy a festéshez még az NDK minisztertanácsa adott hivatalos engedélyt. A galéria szeptember 28-án, néhány nappal a német újraegyesítés előtt nyílt meg.
Nézd meg a videót is a berlini fal 1989. november 9-i megnyitásáról:
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