Sokan összekeverik ezt a két betegséget, pedig nem mindegy, hogyan kezelik

A vírusfertőzés az egyik leggyakoribb megbetegedés, különösen a légúti betegségek körében. A FITBOOK információi szerint a légúti fertőzések mintegy 80–90 százaléka vírusos eredetű. A fertőzés akkor alakul ki, amikor a vírusok bejutnak a szervezetbe, és megtámadják a számukra megfelelő sejteket. Ez azonban nem minden esetben jár tünetekkel: a betegség kialakulása és súlyossága többek között a vírus típusától és az immunrendszer működésétől függ.
Milyen tünetei lehetnek a vírusfertőzésnek?
A vírusos és bakteriális fertőzések gyakran hasonló panaszokat okoznak, ezért pusztán a tünetek alapján még a szakemberek számára sem mindig egyszerű megkülönböztetni őket.
A vírusfertőzés leggyakoribb tünetei közé tartoznak:
- láz vagy hőemelkedés,
- köhögés és torokfájás,
- fejfájás,
- izom- és végtagfájdalom,
- fáradtság, levertség,
- orrfolyás vagy orrdugulás.
A panaszok attól is függnek, hogy a vírus a szervezet mely részét támadja meg. A légúti fertőzések elsősorban köhögéssel, torokfájással és orrfolyással járhatnak, míg a gyomor-bél rendszert érintő vírusok hányingert, hányást és hasmenést okozhatnak.
Vírusfertőzés vagy bakteriális fertőzés? Nem mindegy, melyik okozza a panaszokat
A két fertőzéstípus megkülönböztetése elsősorban a megfelelő kezelés miatt fontos. Míg a bakteriális fertőzések egy része antibiotikumokkal kezelhető, ezek a gyógyszerek a vírusok ellen hatástalanok.
Ennek oka, hogy a vírusok a baktériumoktól eltérően nem képesek önállóan szaporodni. Ehhez az emberi sejtek működését használják fel, ezért az antibiotikumok nem tudnak közvetlenül hatni rájuk.
A Német Fertőző Betegségek Társasága szerint körülbelül minden harmadik antibiotikum-felírás szükségtelen, túl hosszú időtartamra szól, vagy más szempontból nem megfelelő.
A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az orrváladék színéből nem lehet megbízhatóan megállapítani, vírusos vagy bakteriális fertőzésről van-e szó.
Hogyan állapítható meg, hogy vírusfertőzésünk van?
A pontos diagnózishoz az orvos először a beteg tüneteit és kórtörténetét vizsgálja meg. Szükség esetén további vizsgálatokat is elrendelhet.
A PCR-teszt segítségével egy adott kórokozó örökítőanyaga mutatható ki, míg a vérvizsgálatok bizonyos eredményei a szervezetben zajló gyulladásra utalhatnak. Ezek azonban önmagukban nem mindig elegendők a fertőzés eredetének meghatározásához.
Bakteriális fertőzés gyanúja esetén torokváladékból, vizeletből vagy vérmintából végzett laboratóriumi vizsgálatok is segíthetik a diagnózist.
Meddig tart egy vírusfertőzés?
A vírusfertőzés időtartama elsősorban a kórokozótól, a beteg általános egészségi állapotától és az immunrendszer reakciójától függ.
Egy szövődménymentes, vírusos eredetű légúti fertőzés gyakran három-hét napon belül enyhül, egyes tünetek azonban hosszabb ideig is fennmaradhatnak. A száraz köhögés, a rekedtség vagy a fáradtság akár két hétig, esetenként tovább is eltarthat.
A különböző vírusos megbetegedések lefolyása eltérő lehet:
- Megfázás: általában körülbelül egy hétig, esetenként tíz napig tart.
- Influenza: rendszerint öt-hét nap alatt lezajlik, de a felépülés hosszabb időt is igénybe vehet.
- Covid–19: az enyhe fertőzések gyakran egy-két hét alatt elmúlnak.
- RSV-fertőzés: egészséges felnőtteknél többnyire megfázáshoz hasonlóan zajlik le, csecsemőknél és időseknél azonban súlyosabb lehet.
- Gyomor-bél rendszeri vírusfertőzés: a hányás és a hasmenés rendszerint néhány nap alatt megszűnik.
- Fertőző mononukleózis: általában körülbelül három hétig tart, de a fáradtság tovább is fennmaradhat.
Egyes vírusok, például a herpeszvírusok, a fertőzés lezajlása után is a szervezetben maradhatnak, és később ismét aktiválódhatnak.
Mit tehetünk vírusfertőzés esetén?
A legtöbb enyhe, szövődménymentes vírusfertőzés esetén az immunrendszer önállóan képes leküzdeni a betegséget. Ilyenkor a kezelés elsősorban a kellemetlen tünetek enyhítésére irányul.
A gyógyulást a megfelelő pihenés és a bőséges folyadékbevitel is segítheti. Láz vagy fájdalom esetén paracetamol vagy ibuprofén alkalmazható, amennyiben annak nincs ellenjavallata. Orrdugulásra sóoldatos orrspray, illetve rövid ideig alkalmazott, nyálkahártya-lohasztó orrcsepp jelenthet megoldást.
Torokfájás esetén a gargalizálás és a gyógyszertárakban kapható torokfájás elleni készítmények enyhíthetik a panaszokat.
Bár sok hétköznapi vírusfertőzés ellen nincs célzott gyógyszeres kezelés, bizonyos betegségek, például az influenza vagy a Covid–19 esetében rendelkezésre állhatnak vírusellenes készítmények. Ezek alkalmazása elsősorban a betegség súlyosságától, a kockázati tényezőktől és a kezelés megkezdésének időpontjától függ.
Mikor kell orvoshoz fordulni vírusfertőzés esetén?
Az enyhe vírusfertőzések többsége otthon is kezelhető, bizonyos tünetek azonban orvosi vizsgálatot indokolnak. Ilyen lehet a tartósan fennálló vagy visszatérő magas láz, a romló általános állapot, a kiszáradás jelei, illetve az, ha a panaszok a vártnál hosszabb ideig fennmaradnak.
Légzési nehézség, zavartság vagy súlyos mellkasi fájdalom esetén sürgős orvosi segítségre van szükség.
Különösen fontos az elővigyázatosság csecsemők, idősek, várandósok, krónikus betegségben szenvedők és legyengült immunrendszerű emberek esetében, mivel náluk egyes vírusfertőzések súlyosabb lefolyásúak lehetnek.