Sokan összekeverik ezt a két betegséget, pedig nem mindegy, hogyan kezelik

A vírusfertőzés az egyik leggyakoribb megbetegedés, különösen a légúti betegségek körében. A FITBOOK információi szerint a légúti fertőzések mintegy 80–90 százaléka vírusos eredetű. A fertőzés akkor alakul ki, amikor a vírusok bejutnak a szervezetbe, és megtámadják a számukra megfelelő sejteket. Ez azonban nem minden esetben jár tünetekkel: a betegség kialakulása és súlyossága többek között a vírus típusától és az immunrendszer működésétől függ.

A vírusfertőzés időtartama a kórokozótól és az immunrendszer működésétől is függ

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Milyen tünetei lehetnek a vírusfertőzésnek?

A vírusos és bakteriális fertőzések gyakran hasonló panaszokat okoznak, ezért pusztán a tünetek alapján még a szakemberek számára sem mindig egyszerű megkülönböztetni őket.

A vírusfertőzés leggyakoribb tünetei közé tartoznak:

láz vagy hőemelkedés,

köhögés és torokfájás,

fejfájás,

izom- és végtagfájdalom,

fáradtság, levertség,

orrfolyás vagy orrdugulás.

A panaszok attól is függnek, hogy a vírus a szervezet mely részét támadja meg. A légúti fertőzések elsősorban köhögéssel, torokfájással és orrfolyással járhatnak, míg a gyomor-bél rendszert érintő vírusok hányingert, hányást és hasmenést okozhatnak.

Vírusfertőzés vagy bakteriális fertőzés? Nem mindegy, melyik okozza a panaszokat A két fertőzéstípus megkülönböztetése elsősorban a megfelelő kezelés miatt fontos. Míg a bakteriális fertőzések egy része antibiotikumokkal kezelhető, ezek a gyógyszerek a vírusok ellen hatástalanok. Ennek oka, hogy a vírusok a baktériumoktól eltérően nem képesek önállóan szaporodni. Ehhez az emberi sejtek működését használják fel, ezért az antibiotikumok nem tudnak közvetlenül hatni rájuk. A Német Fertőző Betegségek Társasága szerint körülbelül minden harmadik antibiotikum-felírás szükségtelen, túl hosszú időtartamra szól, vagy más szempontból nem megfelelő. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az orrváladék színéből nem lehet megbízhatóan megállapítani, vírusos vagy bakteriális fertőzésről van-e szó.

Hogyan állapítható meg, hogy vírusfertőzésünk van?

A pontos diagnózishoz az orvos először a beteg tüneteit és kórtörténetét vizsgálja meg. Szükség esetén további vizsgálatokat is elrendelhet.