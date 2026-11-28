Egy új kutatás szerint azok, akiknek magasabb a D-vitamin-szintjük, éjszakánként csaknem 20 perccel többet alszanak, mint azok, akiknél alacsonyabb ez az érték. A D-vitamin-hiányos résztvevők pedig átlagosan 23 perccel kevesebbet aludtak.

Kevesebb alváshoz vezethet a D-vitamin-hiány / Fotó: Pixabay

D-vitamin-szint: ez lenne a jobb alvás titka?

Nehezen alszol el, vagy gyakran felébredsz éjszaka? Lehet, hogy nem a matracoddal van probléma, hanem a szervezetedben lévő D-vitamin mennyiségével. Egy új tanulmány arra utal, hogy a magasabb D-vitamin-szint összefügghet a hosszabb alvásidővel és az éjszakai ébrenléti időszakok rövidülésével.

A kutatók 460 középkorú és idősebb felnőtt vérvizsgálati eredményeit és alvási adatait elemezték. Azt találták, hogy a legmagasabb D-vitamin-szinttel rendelkező résztvevők éjszakánként csaknem 20 perccel többet aludtak, mint azok, akiknél a legalacsonyabb értékeket mérték. A D-vitamin-hiányosnak minősített résztvevők pedig átlagosan körülbelül 23 perccel kevesebbet aludtak, mint azok, akiknek normális volt a D-vitamin-szintjük.

A kutatás vezető szerzője szerint az eredmények arra utalnak, hogy érdemes alaposabban megvizsgálni, vajon a D-vitamin-szint növelése javíthatja-e az alvás minőségét. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, a vizsgálat nem bizonyítja, hogy az alacsony D-vitamin-szint okozza a rosszabb alvást. Azt sem igazolja, hogy a D-vitamin-készítmények szedése javítaná az alvás minőségét.

A kutatásból az nem derült ki, hogy a résztvevők milyen forrásból jutottak D-vitaminhoz. A jövőbeni vizsgálatok arra is választ kereshetnek, hogy a D-vitamin forrása befolyásolja-e az alvásra gyakorolt esetleges kedvező hatást - írja a healthday.com.