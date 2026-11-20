Az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos, Mérnöki és Orvosi Akadémiájának hivatalos irányelvei szerint egy felnőtt nőnek nagyjából 2,7 liter folyadékot kellene fogyasztania naponta, míg egy férfinak körülbelül 3,7 litert. Ezek az adatok azonban magukban foglalják az összes olyan folyadékot, amit megeszünk és megiszunk a nap során, és amelynek körülbelül egyötöde az elfogyasztott ételekből, például a zöldségekből, gyümölcsökből és levesekből származik. Félrevezető lehet továbbá kizárólag az ilyen általános normákra hagyatkozni. Dr. Stephani Johnson, a Rutgers Egyetem munkatársa szerint a fix értékekhez való ragaszkodás, a test jelzéseinek figyelmen kívül hagyása mellett könnyen alul- vagy túlhidratáltsághoz vezethet. Mutatjuk, mennyi víz az, amennyit valóban meg kell innunk naponta!

Víz: mennyit kellene valójában meginnunk? / Fotó: Pixabay

Víz: mennyit kellene valójában meginnunk?

A híres nyolc pohár szabály korántsem pontos, már csak azért sem, mert egy pohár térfogata 200 és akár 400 milliliter között változhat. Bár a napi 8-10 pohár víz elfogyasztásának célul kitűzése jótékony szokás lehet, és jó kiindulópont azok számára, akik keveset isznak, végső soron a hidratálást érdemes sokkal személyre szabottabb alapokra építeni.

Tényezők, amelyek befolyásolják a folyadékegyensúlyt

Honnan erednek a napi vízszükségletben ilyen nagy eltérések? Elsősorban a fiziológiánkból, az étrendünkből és a környezetünkből fakad. Az életkor, a testsúly, a fizikai aktivitás szintje, az egészségi állapot, de még az éghajlat is kulcsszerepet játszik benne.

Azoknak, akik sok rostot, fehérjét vagy sót fogyasztanak, több folyadékra van szükségük ahhoz, hogy ezeket a tápanyagokat hatékonyan metabolizálják. A terhes és szoptató nőknek, valamint a magas hőmérsékletnek kitett vagy légkondicionált helyeken tartózkodóknak hasonlóan nagyobb mennyiségre van szükségük. A sportolók és az intenzív fizikai aktivitást végzők külön figyelmet igényelnek: a kutatások szerint a szervezet óránként 1-3 liter folyadékot veszíthet izzadással, ami folyamatos és aprólékos pótlást igényel.