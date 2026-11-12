Íme a vörös panda, amely háromszor is átverte az állatkert csúcstechnológiás biztonsági rendszerét

A vörös pandák esetlen külseje igazi szökőművészeket rejt: a fák között sokkal ügyesebbek, mint gondolnánk.

Az állatkertek történetében több emlékezetes szökés is történt, némelyik egészen különös fordulatot vett.

Egyes vörös pandák nem elégedtek meg egyetlen szökési kísérlettel, így a gondozóknak nem mindig volt könnyű dolguk velük.

Mintha egy mosómedve és egy macska különös keveréke lenne: a vörös panda a szökés nagymestere, így talán nem is olyan meglepő, hogy Rusty, az Ohio-i Nemzeti Állatkert egyik példánya egy éjszaka úgy döntött, lelécel és nekivág a nagyvilágnak.

Amikor a vörös panda megijed vagy védekezni próbál, a hátsó lábára áll és széttárja a mellső mancsait. Forrás: 123RF

Rusty nagy spíler – ő a vörös panda, amely többször is megtévesztette a gondozóit

Ugrani ugyan nem tud, de szökési képességeit tekintve szinte ez az egyetlen gyenge pontja. Kiválóan mászik, ráadásul úszni is remekül tud. Mindezt tetézi energikus, kíváncsi és játékos természete.

Súlyosan veszélyeztetett, ezért minden olyan országban védelmet élvez, ahol előfordul a vadonban. Forrás: 123RF

Emlékezetes vöröspanda-szökések az elmúlt évtizedekből

1978 – Rotterdam, Hollandia

1978-ban Rotterdamban történt az első ismert vöröspanda-szökés. Az eset egy különös jelenségnek is nevet adott, amelyet a pszichológia és a kriptozoológia területén vöröspanda-hatásként emlegetnek. A megszökött állatot sajnos már élettelenül találták meg, éppen akkor, amikor az újságok hírt adtak az eltűnéséről. A történet azonban itt nem ért véget: a következő egy évben a rotterdami lakosok sorra telefonáltak az állatkertnek, és váltig állították, hogy vörös pandát láttak a környéken.

A „vöröspanda-hatás” arra utal, hogy az agyunk hajlamos kitölteni a hiányzó részleteket, és olykor egyszerűen azt látjuk, amit látni szeretnénk. Ha például arra számítunk, hogy vörös pandával találkozunk, könnyen annak nézhetünk egy mosómedvét is.

2005 – Birminghami Természetvédelmi Központ, Anglia

A jól őrzött Birminghami Természetvédelmi Központból 2005-ben oldott kereket egy Babu nevű vörös panda. Úgy tűnik, nem érezte túl jól magát a kifutójában, hiszen már korábban is többször megpróbált kijutni onnan. Négy nappal később találtak rá egy közeli erdős területen, egy fa tetején.