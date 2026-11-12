Íme a vörös panda, amely háromszor is átverte az állatkert csúcstechnológiás biztonsági rendszerét

- A vörös pandák esetlen külseje igazi szökőművészeket rejt: a fák között sokkal ügyesebbek, mint gondolnánk.
- Az állatkertek történetében több emlékezetes szökés is történt, némelyik egészen különös fordulatot vett.
- Egyes vörös pandák nem elégedtek meg egyetlen szökési kísérlettel, így a gondozóknak nem mindig volt könnyű dolguk velük.
Mintha egy mosómedve és egy macska különös keveréke lenne: a vörös panda a szökés nagymestere, így talán nem is olyan meglepő, hogy Rusty, az Ohio-i Nemzeti Állatkert egyik példánya egy éjszaka úgy döntött, lelécel és nekivág a nagyvilágnak.
Rusty nagy spíler – ő a vörös panda, amely többször is megtévesztette a gondozóit
Ugrani ugyan nem tud, de szökési képességeit tekintve szinte ez az egyetlen gyenge pontja. Kiválóan mászik, ráadásul úszni is remekül tud. Mindezt tetézi energikus, kíváncsi és játékos természete.
Emlékezetes vöröspanda-szökések az elmúlt évtizedekből
1978 – Rotterdam, Hollandia
1978-ban Rotterdamban történt az első ismert vöröspanda-szökés. Az eset egy különös jelenségnek is nevet adott, amelyet a pszichológia és a kriptozoológia területén vöröspanda-hatásként emlegetnek. A megszökött állatot sajnos már élettelenül találták meg, éppen akkor, amikor az újságok hírt adtak az eltűnéséről. A történet azonban itt nem ért véget: a következő egy évben a rotterdami lakosok sorra telefonáltak az állatkertnek, és váltig állították, hogy vörös pandát láttak a környéken.
A „vöröspanda-hatás” arra utal, hogy az agyunk hajlamos kitölteni a hiányzó részleteket, és olykor egyszerűen azt látjuk, amit látni szeretnénk. Ha például arra számítunk, hogy vörös pandával találkozunk, könnyen annak nézhetünk egy mosómedvét is.
2005 – Birminghami Természetvédelmi Központ, Anglia
A jól őrzött Birminghami Természetvédelmi Központból 2005-ben oldott kereket egy Babu nevű vörös panda. Úgy tűnik, nem érezte túl jól magát a kifutójában, hiszen már korábban is többször megpróbált kijutni onnan. Négy nappal később találtak rá egy közeli erdős területen, egy fa tetején.
2007 – Norfolki Állatkert, Virginia, Egyesült Államok
2007-ben egy mindössze egyéves vörös panda, Yin azzal írta be magát az állatkert történetébe, hogy egyetlen hónap alatt kétszer is megszökött. Első szökésére fényes nappal, a látogatók szeme láttára került sor. Éppen etetéshez bújt elő a barlangjából, amikor egyszerűen felmászott egy fára, majd onnan elegánsan távozott. Az állatkert dolgozói úgy gondolták, megvan a megoldás: elektromos kerítést szereltek a kifutó tetejére. A szerkezet enyhe áramütést okozott, és a gondozók abban bíztak, hogy ez majd távol tartja Yint a szökéstől. Nos, nem egészen így történt.
Néhány héttel később Yin felugrott egy olyan faágra, amely a villanypásztor fölé nyúlt, majd kényelmesen kisétált a kifutóból. Az állatkert fejlesztési igazgatója csak annyit mondott róla: „Igazi egyéniség.”
2008 – Galloway Vadvédelmi Park, Skócia
Egy anyaállatnak és kölykének több mint két hónapon keresztül sikerült szabadon kószálnia, miután kijutottak az állatkertből. A Pichu nevű anya és kölyke, Isla egy tavaszi vihar során szökött meg. A heves időjárás megrongálta a kifutó falait, a két állat pedig kihasználta a kínálkozó alkalmat, és kereket oldott. Pichura végül az állatkerttől mintegy három kilométerre bukkant rá egy gazda. Az állat éppen egy faágon üldögélt, a gazda pedig alaposan meglepődött, amikor felnézve egy vörös pandával találta szemben magát.
Következzék egy elképesztően cuki összeállítás a vicces és játékos vörös pandákról:
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