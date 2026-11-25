A brit Waitrose áruházlánc éves élelmiszer-fogyasztási jelentése szerint idén 124 százalékkal nőtt a saját márkás skót zabpehely forgalma, miközben az egyéjszakás zabkására irányuló internetes keresések száma 160 százalékkal emelkedett.

A zabpehely lett az új őrület.

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A vállalat felmérésében részt vevők 64 százaléka részesíti előnyben az olyan élelmiszereket, amelyek hosszabb ideig biztosítanak teltségérzetet.

Joanne Lunn, az áruházlánc egészségügyi és táplálkozási részlegének vezetője szerint a GLP-1-alapú gyógyszerek elterjedése az élelmiszer-vásárlási szokásokat is átalakítja. A közösségi médiában terjedő „oatzempic” elnevezésű trend pedig tovább növelte a rostban és fehérjében gazdag élelmiszerek népszerűségét.

Fontos azonban, hogy a zabpehely nem rendelkezik az Ozempic gyógyszeres hatásával, és nem tekinthető annak természetes helyettesítőjének.

Elképesztően megnőtt a kereslet a zabpehely iránt

A jelentés szerint egyre népszerűbbek a sós zabkásák is. A hagyományos édes feltétek mellett csiliolajjal, sült zöldségekkel és csontlevessel készült változatok is megjelentek.

A misóval és gyömbérrel ízesített zabkása receptjeire egyetlen hónap alatt 120 százalékkal többen kerestek rá.

A változó fogyasztói szokások más élelmiszerek forgalmában is megmutatkoznak: az áruházlánc egyik magvakat és dióféléket tartalmazó feltétjének értékesítése 236 százalékkal nőtt idén.

A Waitrose adatai szerint emellett a vásárlók egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az élelmiszerek összetétele iránt. A vállalat októberig 110 saját márkás termék receptúráját módosította, összesen 220 adalékanyag-összetevő eltávolításával.