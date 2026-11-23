- Az élelmiszer-pazarlás visszaszorítása a háztartásokban fontos szerepet játszik a globális hulladékcsökkentésben.
- A tudatos vásárlás, a használt ruhák és az újrahasználható termékek választása is segíthet a környezet védelmében.
- Antal Éva szerint nem kell egyik napról a másikra megváltoztatni az életünket, apró lépésekkel is elindulhatunk a fenntarthatóbb életmód felé.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét (EWWR) célja, hogy felhívja a figyelmet a hulladék keletkezésének megelőzésére, a tudatos fogyasztásra és a fenntartható erőforrás-gazdálkodásra. A zero waste szemlélet is ezekre az alapelvekre épül: a felesleges vásárlások kerülésére, a tárgyak javítására és újrahasználatára, valamint az élelmiszer-pazarlás visszaszorítására. Hogyan valósíthatjuk meg mindezt a mindennapokban, és milyen apró változtatásokkal tehetünk a környezetünkért? A hulladékcsökkentés lehetőségeiről Antal Évát, a Tudatos Vásárlók Egyesületének közösségimédia-menedzserét kérdeztük.
Zero waste szemlélet, nem csak az Európai Hulladékcsökkentési Héten
Antal Éva, akit a közösségi médiából sokan Vászonzsákoslányként ismerhetnek, évek óta igyekszik közelebb hozni az emberekhez a fenntartható életmódot. Egészen 2024-ig értékes ökotartalmakat, tudatos bevásárlási tippeket és vegán recepteket osztott meg a követőivel, workshopokat tartott, párjával pedig Hondurasban a klímaváltozás hatásairól forgatott mini dokumentumfilmet. Jelenleg a Tudatos Vásárlók Egyesületének közösségimédia-menedzsereként dolgozik, ahol a tudatos fogyasztás és a környezetbarát döntések népszerűsítésén dolgozik.
Több tíz kiló ételt dobunk ki évente, pedig sokat tehetnénk ellene
A környezettudatos életmóddal kapcsolatban gyakran felmerülő ellenérv, hogy vajon mennyit számít egyetlen ember igyekezete, miközben a nagyvállalatok ipari méretekben termelik a hulladékot.
„Amikor 2016 környékén elkezdtem mélyebben foglalkozni a zero waste életmóddal, viszonylag hamar megfogalmazódott bennem, hogy ha egyszer gyerekeim lesznek, nem tudnék a szemükbe nézni, ha megkérdeznék, miért nem tettünk semmit azért, hogy megakadályozzuk a bolygónk műanyaghulladékba fulladását vagy a klímaváltozást. Fontosnak tartottam, és ma is fontosnak tartom, hogy elmondhassam: én igenis tettem érte. Tehát van ennek az életmódnak részemről egy lelkiismereti oldala, és ott vannak az adatok, amelyekből világosan kiderül: a háztartások termelik a legtöbb élelmiszer-hulladékot, 65 kilogrammot személyenként évente.”
Az adat ugyan megdöbbentő, de a jó hír, hogy éppen ezen a területen – a saját háztartásunkban – lehet a legnagyobb ráhatásunk a változásra. Sokszor bele sem gondolunk, hány olyan étel lapul a hűtőnk hátsó részében, amelyről már a vasárnapi ebéd óta megfeledkeztünk, vagy épp nem kívántuk és megromlott.
Miért a tárgyaktól várjuk a boldogságot?
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét éppen a Black Friday és a karácsonyi vásárlási időszak közelében hívja fel a figyelmet a tudatos fogyasztás fontosságára. Nem véletlenül: az év végi időszakban különösen könnyű belecsúszni az impulzusvásárlásba, miközben sokan továbbra is tárgyi ajándékokkal próbálják kifejezni a szeretetüket. Éva szerint ennek pszichológiai és társadalmi okai egyaránt vannak: egyrészt hajszoljuk a dopamint, másrészt az emberek évezredek óta tárgyi ajándékokkal igyekeznek érzékeltetni, hogy a szeretteik mennyire fontosak nekik.
Mi évek óta arra törekszünk a családdal, hogy minél kevesebb tárgyat adjunk egymásnak. A gyerekek természetesen még kapnak játékokat, de igyekszünk olyan minőségi darabokat választani, amelyeket később akár a testvérük is használhat. Egymásnak inkább élményeket adunk. Ebben a felgyorsult világban pedig már önmagában az is ajándék, hogy együtt tudjuk tölteni az ünnepeket.
Nem kell mindig újat venni: így öltözködhetünk fenntarthatóbban
A tudatosság az öltözködésben is megjelenik a család mindennapjaiban. Éva és párja elsősorban használt ruhákat vásárol, hiszen így nem ösztönzik új termékek gyári előállítását.
„Ma már számos online platform kínál lehetőséget minőségi, másodkézből származó ruhák beszerzésére és cseréjére, emellett egyre több hazai divatmárka is kísérletezik újrahasznosított alapanyagokkal és fenntarthatóbb gyártási megoldásokkal.”
Egyetlen szokással is elindulhatunk a változás útján
A hulladékcsökkentés sokak számára elsőre nehezen kivitelezhetőnek tűnhet, Éva szerint azonban nem az a cél, hogy egyik napról a másikra teljesen átalakítsuk az életünket, hanem az, hogy apró, hosszú távon is fenntartható változtatásokat vezessünk be. Meséli, hogy a Tudatos Vásárlók Egyesülete ökoköröket működtet, amelyekben a résztvevők egymást támogatva sajátíthatnak el környezettudatos praktikákat hat héten keresztül, csoportvezető segítségével.
Mindenki kiválaszt magának egy apró hulladékcsökkentési küldetést, vagy ha úgy tetszik, kihívást, amelyet megpróbál hat héten keresztül megvalósítani. Van, aki például az élelmiszer-hulladék mennyiségének csökkentésére figyel oda. Egyszerre csak egy dologra koncentrálunk, mert így nem érezzük túl nagy tehernek a változtatást és nem is ér bennünket kudarc
– magyarázza Éva, aki szerint sokkal célravezetőbb, ha először egyetlen új szokást alakítunk ki, majd amikor az már természetessé válik, továbblépünk a következőre. Kezdésként például érdemes az egyszer használatos műanyag palackok helyett kulacsot vinni magunkkal, vagy a kávézókban elviteles papírpohár helyett saját bögrébe kérni az italunkat. Utóbbiért ráadásul egyes helyeken kedvezményt is adnak.
Az öt legjobb zero waste praktika
Éva a zero waste életmód kialakításakor többek között Bea Johnson hulladékcsökkentési rendszeréből inspirálódott. A módszer öt alapelvre épül, amelyek segítségével fokozatosan alakíthatjuk át a fogyasztási szokásainkat.
1. Refuse (Utasítsd vissza!) – Mondj nemet a felesleges dolgokra: ne kérj szórólapot, egyszer használatos evőeszközt vagy reklámajándékot. Tipp: rendelj online tudatosan. A csomagolásnál kérd a lehető legkevesebb térkitöltőt, és ha van rá lehetőség, válassz újrahasználható csomagolási megoldást.
2. Reduce (Csökkentsd!) – Vásárolj kevesebbet, csak azt szerezd be, amire valóban szükséged van. Tipp: mielőtt új tisztítószert, kozmetikumot vagy háztartási eszközt vásárolsz, nézd át, mi van otthon. A félig használt termékeket gyűjtsd egy helyre, és először azokat használd el.
3. Reuse (Használd újra!) – Eldobható pohár helyett vigyél saját bögrét, műanyag palack helyett kulacsot, vásárolj használt ruhát. Tipp: a régi, kiszakadt pamutpólókból készíts tisztítórongyot, a befőttesüvegeket használd száraz élelmiszerek tárolására, a kiürült üvegeket pedig vázaként is újrahasznosíthatod.
4. Recycle (Hasznosítsd újra!) – Gyűjtsd szelektíven a hulladékot, és válaszd az újrahasznosítható csomagolást. Tipp: vásárláskor keresd az egyféle anyagból készült, könnyen szétválogatható csomagolásokat. A többféle anyagból összeragasztott, nehezen szétválasztható csomagolások újrahasznosítása sokszor problémásabb. A szelektív gyűjtésnél mindig kövesd a helyi hulladékkezelő előírásait.
5. Rot (Komposztálj!) – A zöldség- és gyümölcshéjat, kávézaccot és más komposztálható szerves hulladékot ne dobd a kommunális szemétbe. Tipp: a zöldségek tisztításakor keletkező maradékokból – például hagymahéjból, répavégből, zellerlevélből vagy petrezselyemszárból – főzz zöldségalaplevet.
A legfontosabb, hogy ne a tökéletességre törekedjünk, hanem találjunk olyan apró változtatásokat, amelyeket hosszú távon is be tudunk építeni a mindennapjainkba.
Hogyan alakítsunk ki 1 év alatt zero waste személetet elméletben és gyakorlatban?
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