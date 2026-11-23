Az élelmiszer-pazarlás visszaszorítása a háztartásokban fontos szerepet játszik a globális hulladékcsökkentésben.

A tudatos vásárlás, a használt ruhák és az újrahasználható termékek választása is segíthet a környezet védelmében.

Antal Éva szerint nem kell egyik napról a másikra megváltoztatni az életünket, apró lépésekkel is elindulhatunk a fenntarthatóbb életmód felé.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét (EWWR) célja, hogy felhívja a figyelmet a hulladék keletkezésének megelőzésére, a tudatos fogyasztásra és a fenntartható erőforrás-gazdálkodásra. A zero waste szemlélet is ezekre az alapelvekre épül: a felesleges vásárlások kerülésére, a tárgyak javítására és újrahasználatára, valamint az élelmiszer-pazarlás visszaszorítására. Hogyan valósíthatjuk meg mindezt a mindennapokban, és milyen apró változtatásokkal tehetünk a környezetünkért? A hulladékcsökkentés lehetőségeiről Antal Évát, a Tudatos Vásárlók Egyesületének közösségimédia-menedzserét kérdeztük.

November 23. és 29. között van az Európai Hulladékcsökkentési Hét, amely Magyarországon idén rekordszámú, közel 800 helyi és iskolai akcióval zajlik. Mindez lendületet adhat az otthoni zero waste törekvésekhez. Forrás: 123RF

Zero waste szemlélet, nem csak az Európai Hulladékcsökkentési Héten

Antal Éva, akit a közösségi médiából sokan Vászonzsákoslányként ismerhetnek, évek óta igyekszik közelebb hozni az emberekhez a fenntartható életmódot. Egészen 2024-ig értékes ökotartalmakat, tudatos bevásárlási tippeket és vegán recepteket osztott meg a követőivel, workshopokat tartott, párjával pedig Hondurasban a klímaváltozás hatásairól forgatott mini dokumentumfilmet. Jelenleg a Tudatos Vásárlók Egyesületének közösségimédia-menedzsereként dolgozik, ahol a tudatos fogyasztás és a környezetbarát döntések népszerűsítésén dolgozik.

Több tíz kiló ételt dobunk ki évente, pedig sokat tehetnénk ellene

A környezettudatos életmóddal kapcsolatban gyakran felmerülő ellenérv, hogy vajon mennyit számít egyetlen ember igyekezete, miközben a nagyvállalatok ipari méretekben termelik a hulladékot.

„Amikor 2016 környékén elkezdtem mélyebben foglalkozni a zero waste életmóddal, viszonylag hamar megfogalmazódott bennem, hogy ha egyszer gyerekeim lesznek, nem tudnék a szemükbe nézni, ha megkérdeznék, miért nem tettünk semmit azért, hogy megakadályozzuk a bolygónk műanyaghulladékba fulladását vagy a klímaváltozást. Fontosnak tartottam, és ma is fontosnak tartom, hogy elmondhassam: én igenis tettem érte. Tehát van ennek az életmódnak részemről egy lelkiismereti oldala, és ott vannak az adatok, amelyekből világosan kiderül: a háztartások termelik a legtöbb élelmiszer-hulladékot, 65 kilogrammot személyenként évente.”