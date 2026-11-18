Zrínyi Miklós 1664. november 18-án, egy vadkanvadászat során vesztette életét.

Halálát évszázadokon át politikai merénylettel is magyarázták, de erre nincs meggyőző bizonyíték.

Más uralkodók és történelmi személyiségek is vadászat közben haltak meg, néhány eset máig vitatott.

A történelem során számos uralkodó, hadvezér és trónörökös vesztette életét különös körülmények között. Volt, akivel egy feldühödött vadkan végzett, másokat egy eltévedt nyílvessző vagy egy végzetes lovasbaleset ragadott el. A tragédiák azonban sokszor több kérdést vetettek fel, mint amennyire választ adtak. Vajon valóban szerencsétlen vadászbalesetek történtek, vagy politikai gyilkosságokat próbáltak eltitkolni? Zrínyi Miklós 1664. november 18-i halála máig az egyik legismertebb magyar példa arra, hogyan születhetnek évszázadokon át élő rejtélyek egy váratlan tragédiából.

Zrínyi Miklóst a beszámolók szerint 7 agyardöfés érte a vadászaton.

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Zrínyi Miklós halála: vadászbaleset vagy politikai gyilkosság?

A Szigeti veszedelem szerzője, Zrínyi Miklós 1664. november 18-án a Csáktornya közelében fekvő kursaneci erdőben vadászott. Bethlen Miklós visszaemlékezése szerint egy megsebesített vadkan után indult, amely rátámadt, és agyarával halálos sebeket ejtett rajta.

A tragédia politikailag rendkívül feszült időszakban történt. Zrínyi élesen bírálta a Habsburg-udvar törökpolitikáját, különösen az 1664-es vasvári békét. Ezért már kortársai között is elterjedt a gyanú, hogy a vadkan története valójában egy merényletet leplez.

A történészek többsége azonban a vadászbalesetet tartja a leginkább alátámasztott magyarázatnak. A korabeli beszámolók és egy később feltárt diplomáciai jelentés is ezt erősítik. A Magyar Nemzeti Levéltár szerint arra nincs bizonyíték, hogy Zrínyit a bécsi udvar ölette volna meg.

Imre herceg: egy másik magyar történelmi rejtély

Több mint hatszáz évvel Zrínyi előtt, 1031. szeptember 2-án halt meg Szent István király fia és trónörököse, Imre herceg. A Hildesheimi Évkönyv szerint vadászat közben egy vadkan sebezte halálra.

A történetet azonban nem minden középkori forrás erősíti meg. Más krónikák betegségről számolnak be, ezért az utókorban politikai gyilkosság lehetősége is felmerült. A merényletelméletet azonban nem sikerült bizonyítani. Imre halála mindenesetre súlyos trónöröklési válság előzménye lett: István király elveszítette kijelölt utódját.