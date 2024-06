Itt a Jumbo nasi - filmélmény mellé új ízélmény is jár a Kultik mozikban

Kilenc város - Ajka, Dunaújváros, Sopron, Kaposvár, Pécs, Salgótarján, Szentes, Hódmezővásárhely, Csepel- kilenc Kultik mozija egyedülálló ízvilágú, apró golyócskákat gurított be a Kultik mozihálózat kilenc mozibüféjébe, a Jumbo földimogyorós nasit.

Kicsi, de nagyban utazik

Az aprócska golyóbisok földimogyorókrém, kukoricadara és napraforgóolaj tökéletes elegyeként sültek ropogósra a kemencében, ahonnan vegán snack-ként landoltak a nasis- zacskóban. A Jumbo földimogyorós golyó csak arra vár, hogy felfedezd ínycsiklandó ízét. Azt is mondhatnánk, hogy ez a golyó egy külön bolygó: friss, új, szokatlan, eredeti és csak arra vár, hogy felfedezd!

Itt a Jumbo földimogyorós nasi, amit kizárólag a hazai Kultik Mozik büféjében vásárolhatsz meg

Vödörszámra eheted

A Jumbo földimogyorós snack mellé most fél literes fémvödör is dukál, ezért ne habozz sokat, nézd ki a kedvenc filmedet, időben foglald le a legnépszerűbb ülőhelyeket és irány a büfé! Ne feledd: finom falatokkal a legjobb filmélményt is lehet fokozni!

Ennivaló finomságok

Akkor sincs vész, ha a földimogyoróra allergiás vagy. A pattogatott kukoricával, a szószokkal megspékelt, ropogós finomságokkal, a hűsítő üdítőkkel a leghosszabb film ideje alatt sem maradsz éhes.

Néznivaló filmek

Jó, ha tudod, hogy a Kultik Mozihálózat mindig premier időpontokban hozza az újdonságokat, így például a gyerekek kedvencét az Agymanók 2-t már láthatod is a Kultik mozikban a Gru 4. pedig július 4-én érkezik a nagyvászonra. Utóbbi vetítésein meglepetés is várja a kicsiket!

Természetesen a felnőtteket is sok film várja a nyáron, csütörtökön érkezik a sikerszéria következő része a Hang nélkül: Első nap, júliusban a Deadpool és Rozsomák, akik pedig könnyed romantikára vágynak azoknak a Vigyél a holdra filmet ajánljuk Scarlett Johansson, és Channing Tatum, főszereplésével.

(x)