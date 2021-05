Miután tavaly novemberben a koronavírus-járvány miatt újra bezártak a magyar mozik, a beoltottak száma április végén elérte a négymilliót, és a mozik több mint fél év után kinyithattak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára. Az új mozis szezon csak szépen lassan indul be, de addig is pótolhatóak még a fontosabb tavalyi premierek is, május 20-tól pedig a legnagyobb hollywoodi szuperprodukciókat éppúgy bemutatják, mint az Oscar-gála nyerteseit.

Ami a tavalyi premiereket illeti, fél év után visszatért a mozivásznakra Magyarország tavalyi Oscar-nevezettje, a sikeres fesztiválkarriert maga mögött tudó Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, és a HAB című, szintén magyar romantikus vígjáték is Kerekes Vica főszereplésével. A hollywoodi szuperprodukciók közül túlélte a féléves zárvatartást a Trollok a világ körül című családi animáció, a Roald Dahl története alapján Anne Hathaway főszereplésével készült, Robert Zemeckis (Forrest Gump) rendezte Boszorkányok, valamint Christopher Nolan Tenet című filmje, ami a tavaly nyári mozinyitás zászlóshajója volt. A művészmozik közönsége bepótolhatja vagy újranézheti például a Történetek a végtelenségről-t a kultrendező Roy Anderssontól, a tavalyi Oscar-gála meglepetésfilmjét, a dél-koreai Élősködők-et, és az Oscar-díjas rendezőlegenda, Roman Polanski legújabb filmjét, a Tiszt és kém – A Dreyfus-ügy-et.

A forgalmazók láthatóan kesztyűs kézzel bánnak az új bemutatókkal: május 6-án még csak néhány kisebb új produkció debütál a magyar mozikban. A horror rajongói rögtön egy jó kritikákat kapott, a kasszáknál is sikeres filmet nézhetnek meg, ez A hívatlan. A művészfilmek kedvelői két premierfilm közül választhatnak: az egyik a Napsugár című Velencében díjazott, örökbeadásról szóló olasz-lengyel dráma, a másik a BIDF-en és a Verzió fesztiválon már bemutatott Méz-királynő című dokumentumfilm, amely három díjat nyert a Sundance Filmfesztiválon és két kategóriában jelölték Oscar-díjra. A legszélesebb közönséget pedig a csütörtöki premierek közül egyértelműen a Kutyák és macskák 3.: A mancs parancs című családi vígjáték szólítja meg.

A május 13-án debütáló filmek közül már több látható ma is a mozikban premier előtt: ilyen például a David Copperfield rendkívüli élete, amit Charles Dickens klasszikusa alapján rendezett Armando Iannucci, a Sztálin halála című pazar szatíra alkotója olyanok főszereplésével, mint Dev Patel, a Trónok harca-sztár Gwendoline Christie, Tilda Swinton és Hugh Laurie. Ugyancsak látható már premier előtt a szintén világirodalmi témájú Egy évem Salingerrel, amiben Sigourney Weaver és a Quentin Tarantino-féle Volt egyszer egy... Hollywood színésznője, Margaret Qualley szerepelnek; valamint a Fűzfa című dráma, amit magyar operatőr, Dobos Tamás (Genezis, Természetes fény) fényképezett. Nem kell május 13-ig várni a Gyilkos szerepben című svéd thrillerre Mikael Hafström (Könyörtelenek, 1408) rendezésében, sem pedig a Spirál című magyar-román drámára Borbély Alexandra (Testről és lélekről) főszereplésével.

Május 13-ig kell várni viszont például A fészek című drámára, ami egy Amerikából Angliába települő család széthullásáról szól, és Jude Law és Carrie Coon játsszák a két főszerepet. A David Copperfield rendkívüli életé-hez hasonlóan rendhagyó irodalmi feldolgozás lesz a Wendy című Pán Péter-film, amit a négy Oscar-díjra jelölt A messzi dél vadjai rendezője, Benh Zeitlin készített. Ruby Rose (Batwoman) és Jean Reno játszanak az Amerikában alkotó japán rendező, Ryuhei Kitamura The Doorman - Több mint portás című akciófilmjében, ami szintén 13-án érkezik, ahogy a Milla Jovovich nevével fémjelzett Monster Hunter – Szörnybirodalom című sci-fi is. Utóbbit a színésznő férje, Paul W.S. Anderson rendezte, és ugyanezen a napon debütál egy másik házaspár filmje is: Melissa McCarthy és Ben Falcone rendező Szuperagy című vígjátéka.

Május 20-án már a forgalmazók a legnagyobb szuperprodukcióikat éppúgy mozikba küldik, mint a díjnyertes sikerfilmjeiket: előbbiek közül a Godzilla Kong ellen igazi mozivászonra való látványfilmnek ígérkezik 200 millió dollár körüli büdzséből, a Tom és Jerry félig-meddig élőszereplős változata pedig a hét családi premierjének ígérkezik. Az akciófilmek rajongói két premiert is kapnak: az egyik a Senki, amiben Bob Odenkirk (Breaking Bad, Better Call Saul) lép Keanu Reeves akciósztári nyomdokaiba a John Wick alkotóinak filmjében, a másik pedig a Boss Level - Játszd újra, ami az időhurok-műfaj és az akcióthriller ötvözete Mel Gibsonnal és Frank Grillóval. Ami pedig a díjszezon nagy nyerteseit illeti, 20-án mutatják be a magyar mozikban Emerald Fennell az eredeti forgatókönyv kategóriájában Oscart nyert, Carey Mulligan főszereplésével készült Ígéretes fiatal nő című filmet éppúgy, mint az idei Oscar-gála legnagyobb nyertesét, A nomádok földjé-t, ami elnyert hármat a legfontosabb Oscar-díjak közül (legjobb film, rendezés Chloé Zhaótól és Frances McDormand mint legjobb színésznő).