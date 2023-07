Ráadásul a rendezést egy olyan író páros vállalta, akik már több járványos posztapokaliptikus film eredeti ötletét is kidolgozták. Meg úgy általában a Rec óta a spanyol horror filmek bejönnek nekem.

A film nem nagyon feszegette itt se, hogy kik jöttek, mit látnak az emberek. amitől öngyilkosok lesznek Az is lehet, hogy egy Karácsony Gergely-féle, párbeszédes adománygyűjtő perselyt látnak, de ők legalább láttak. A sztori viszont máris az elején kap egy csavart, hiszen ezúttal egy „látót" követünk nyomon. Ők azok, akik látták ezeket a titokzatos lényeket és nem lettek öngyilkosok. Hősünk, Sebastian először úgy tűnik, a kislányával keres menedéket, de aztán rájössz, ő csak azért keresi a letakart szemű túlélőket, hogy lássák az öngyilkosságot okozó „angyalokat".

Persze kapunk rengeteg flashbacket, hogy hősünkkel mi történt és hát spanyol film révén bekerül a vallás is a sztoriba. Hősünk látja, ahogy a lelke elindulnak az ég felé, de erre se kapunk igazából magyarázatot, mi ez. Ellenben az utolsó túlélő csapatban van egy kislány, aki szerint van egy menedékhely, ahol valószínűleg az anyukája van. Innentől pedig felrakják a szemkötőket és botorkálva megindulnak Barcelona utcáin. Nem is sejtve, hogy a nemrég befogadott Sebastian egy látó. Innentől pedig elindul a körömrágósnak szánt menekülés-botorkálás, ami minden, csak nem izgalmas. Gyakorlatilag minden filmes klisét bevetnek, amit az ember vár egy ilyen nyári limonádé horrortól. Legalább lenne egy jó jump scare benne, hogy a film erre a szakaszára vissza tudj emlékezni. De nincs. Persze addigra látjuk, hogy az igazi dráma az lesz, hogy a látó mégse lett fanatikus és előkerül a látók helyi vezére is. Kár érte, mert mintha egy máglyán égetnénk el a Barbár című horrorfilmben megismert színésznő Georgina Campbell tehetségét és mellé, csak hogy jobban égjen, mellé dobják a spanyol színészt is. Mondjuk utóbbit aztán szó szerint.

A végére se kapjuk meg legalább bulvárkatarzist. Jól van, ne legyünk telhetetlenek: megmenekül akinek meg kell, meghal, akinek megkell. De a kérdésekre, amelyek Sandra Bullock-film óta ott vannak bennünk, most se kapunk válaszokat. Sőt, rosszabb a helyzet, mert még több kérdésünk lett. A büdzsén is látszik, hogy nem sokat kockáztattak, hiszen tudták, a film címe miatt sokan meg fogják nézni. Mégis, legalább ne úgy nézne ki, mintha az egész filmet három sarkon forgatták Barcelonában, ahol keresztbe borítottak négy autót, hogy meglegyen a posztapokaliptikus hangulat.

Kár, mert jól indult, mondhatni jók voltak az előjelek. De végül egy keserű limonádé lett belőle, amit úgyis megiszol a nagy melegben, de azért reménykedsz, ilyen többet nem lesz vagy jobb lesz. Most inkább abban reménykedjünk, hogy a Netflix kinyitotta a Madarak a dobozban univerzumot és gyorsan be is csukja.