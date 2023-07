Egy szerelmesfilm esetében minden azon áll, vagy bukik, kik a főszereplők. Törőcsik Franciska attraktív, muzikális, és tűpontos a színészi játéka. Öröm vele a jelenetek finomhangolása. Márkból pedig csak úgy árad a klasszikus férfibáj: visszafogott és szenvedélyes, zárkózott és extrovertált egyszerre. Szerintem ők ketten nagyszerűek lesznek együtt." - nyilatkozta Orosz Dénes, a Hogyan tudnék élni nélküled? című musical rendezője, aki olyan közönségsikereket jegyez, mint a Poligamy, a Coming out, és a Seveled.

Mindig is vágyam volt egy olyan nagyszabású és színvonalas zenés produkcióban szerepelni, ahol kiélhetem a tánc és az éneklés iránti szerelmem, és a történet kifejezetten olyan, amit csak az itt élők érthetnek teljes egészében. Ezt hozza nekem a 90-es évek Balatonja, valamint Demjén Ferenc zenéje, ami megkérdőjelezhetetlen az elmúlt évtizedek zenei korszakában, és aminek nem csak összetéveszthetetlen a zenei világa, de amit a dalszövegei is kortalanná tesznek. A minőségre nekem az alkotócsapat garancia, többek között az írók, Goda Kriszta és Kormos Anett, a rendező, Orosz Dénes és a producer Kirády Attila. Az eddigi próbák és előkészületek nagyon ígéretesek, valamint a színészkollégáim, a már meglévő szereposztás remek, nagy öröm lesz velük játszani, és úgy érzem, a nézők is imádni fogják – mesélte el Törőcsik Franciska, akit ősszel első filmfőszerepében, a Cicaverzum-ban láthat majd a közönség a mozikban és fontos szerepben tűnik majd fel a tervek szerint jövőre a képernyőkre érkező, látványos Hunyadi-sorozatban is.

Ember Márk, a Hogyan tudnék élni nélküled? férfi főszereplője nem fog zavarba jönni, amikor hangszert kell ragadnia majd a forgatáson, hiszen több zenekar tagjaként, köztük a GRUND - a Vígszínház fiúzenekarával is nagy sikerrel koncertezik. A gyerekkoromat abszolút meghatározták a zenés filmek. A Hair-t apukám mutatta, A Grease-t anyukám, A Made in Hungáriát a barátaim. Most itt van nekünk a lehetőség, hogy mi is megalkossunk egy olyan zenés filmet, amit egyszer valaki megmutat majd valakinek, akinek ez az élmény – remélhetőleg - egy életre szóló lesz. Ennek tudatában igyekszünk a legnagyobb odaadással és alázattal megfelelni a kihívásnak. Azt biztosan kijelenthetem, hogy ez az egész stábra igaz. Demjén Ferenc dalaival dolgozni pedig különösen nagy és megtisztelő feladat. Ezek a zenék és szövegek mindenkinek ott vannak a fülében, a szívében, az emlékeiben és még sok generáció fogja ezeket a dalokat a sajátjának érezni. Remélem, mi is hozzá tudunk tenni ehhez. Nagyon izgulok, de annál jobban várom, hogy elkezdjen forogni a kamera – vallott Ember Márk a filmről, melynek forgatása késő ősszel kezdődik a tervek szerint.

A Hogyan tudnék élni nélküled? két fiatal mindent elsöprő szerelmének története. Örökzöld slágereket, látványos táncjeleneteket, érzelmes és szórakoztató moziélményt ígér az alkotócsapat. Szinte az összes nagy hazai filmforgalmazó érdeklődését felkeltette a projekt, az egyeztetések még folynak arról, hogy ki mutatja be majd a filmet a hazai mozikban.

A két idősíkon játszódó film történetében a zenei karrierjében és magánéletében is megrekedt harmincas főhősnő egy ismeretlen férfi által írt levélköteget talál elhunyt nagyapja házában. A levelekből egy magával ragadó szerelmi történet rajzolódik ki 1989-ből, amikor a főhős édesanyja barátnőivel a Balatonnál nyaral, és közös életét tervezi az apja által számára kijelölt és természetesen „minden szempontból tökéletes" vőlegényével. A lányok megismerkednek egy rockzenekar tagjaival ... és mindent elsöpör a szerelem.

A Hogyan tudnék élni nélküled? forgatókönyvét az egyik legnépszerűbb humorista, forgatókönyvíró Kormos Anett Goda Krisztinával közösen írta. Goda, kinek nevéhez rendezőként és forgatókönyvíróként számos sikeres mozifilm kapcsolódik (Szabadság, szerelem, Csak szex más semmi, Kaméleon, BUÉK), most kreatív producerként is közreműködik. A film az IKO gyártásában készül, producere dr. Kirády Attila.