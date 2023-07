Az észak-amerikai mozikban a hétvégén 162 millió dollár értékben adtak el jegyet a filmre, ezzel a Barbie megelőzte a 2019-ben bemutatott Marvel Kapitányt és a 2017-es Wonder Womant is. Az Anna Boden társrendezésében készült Marvel Kapitány a bemutató hétvégéjén 153,4 millió dolláros, míg a Patty Jenkins által rendezett Wonder Woman 103,3 millió dolláros jegybevétellel nyitott Észak-Amerikában.

A Barbie több mint 337 millió dolláros globális jegybevételével világszinten is megelőzte a Wonder Womant, amely 228,3 millió dollárral nyitott, a Marvel Kapitányt azonban, amely nyitóhétvégéjén globálisan 455 millió dolláros jegybevételt hozott, nem sikerült lehagynia.

Az észak-amerikai mozikban az idei eddigi legjobb nyitóhétvégét produkáló Barbie rekordbevétele a nézők összetételét tekintve különösen figyelemreméltó, hiszen a közönség 65 százalékát nők tették ki. Ez a film alaptémáját tekintve ugyan nem nagy meglepetés, a kasszasikerek körében azonban rendszerint a férfi nézők voltak többségben, ahogy az a Marvel Kapitány és a Wonder Woman esetében is megfigyelhető volt.