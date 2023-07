A nyár egyik legjobban várt filmje Greta Gerwig rendezése, Barbie, amely egyelőre a jegypénztáraknál is sikeres. Nem csoda, hogy a legtöbb sztár, ha csak teheti, megoszt valami tartalmat a filmmel kapcsolatban milliós követői számára, kihasználva a film népszerűségét.

A szemmel láthatóan feltűnési viszketegségben szenvedő – legutóbb a saját filmje premierjére is "erotikusan hátborzongató" külsővel érkező –, korábban pornófilmet is rendező Bella Thorne most azt találta ki, hogy a melleit alig takaró selyem felsőben (tulajdoképpen egy melltartóban) megy el a Barbie vetítésére a moziba, és ezt természetesen meg is mutatta a rajongóinak, azzal a felszólítással, hogy "valaki színezze a ruhámat rózsaszínre"...