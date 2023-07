Lassan öt éve, hogy Kevin Spacey ellen viharos tempóban kezdtek gyűlni a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos legkülönbözőbb vádak, amelyek aztán lavinaszerűen temették maguk alá a kétszeres Oscar-díjas (Közönséges bűnözők, Amerikai szépség) amerikai színész (és mellette: producer, két alkalommal filmrendező) karrierjét. Ennek a közel öt évnek az eddigi tanulságai alapján kimondható: korosztályának egyik legnagyobb színésze valójában a metoo-hisztéria áldozata, mivel a most 64 éves Kevin Spacey-t az amerikai és a brit bíróság is felmentette, de az eltelt időben jóformán nem tudott dolgozni, sőt, több filmből és sorozatból is kipenderítették. Most az egyik legnagyobb kérdés az, mi lesz a hazug vádakkal szemben magát tisztázó egykori sztár további sorsa, újrakezdheti-e a karrierjét, vagy örökre magán viseli majd azt a billogot, amit az őt rágalmazók rásütöttek.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, 2023. július 26-án, épp Kevin Spacey 64. születésnapján az Egyesült Királyság bírósága az ellene felhozott 9 vádpont egyikében sem találta bűnösnek a színészt (eredetileg 12 súlyos, akár életfogytiglani börtönnel is sújtható, szexuális bűncselekményre vonatkozó vádponttal indult a tárgyalás, de a londoni bíróság jogi-technikai problémákra hivatkozva hármat már a tárgyalás elején kizárt).

Így indult a Kevin Spacey elleni metoo-hadjárat

Ez Kevin Spacey második fontos jogi győzelme, ugyanis még tavaly októberben a New York-i bíróság tárgyalása is felmentéssel ért véget. Ráadásul az volt az a tárgyalás, amely Spacey zaklatási és erőszak botránysorozatának legelső vádjával foglalkozott, azzal az üggyel, amely elindította a lavinát: a most 51 éves Anthony Rapp 2017. október 29-én az amerikai sajtóban azt állította, hogy több mint 30 évvel korábban, 1986-ban Spacey illetlenül érintette meg őt összejövetelen, amikor Rapp mindössze 14 éves volt. Rapp aztán 2020 szeptemberében pert indított, melyben 40 millió dolláros (16,6 milliárd forintos) kártérítést követelt – végül nem tudta bizonyítani állításait.

Annyit viszont elért, hogy néhány hónap alatt egyre többen kezdtek előállni a legkülönbözőbb olyan vádakkal, amelynek főszereplője a "szexuális ragadozó" Kevin Spacey volt (nevezik ezt Weinstein-effektusnak, azzal a különbséggel, hogy az egykori nagy hatalmú producer, akit először 23 majd újabb 16 év börtönbüntetésre ítéltek, valóban bűnös volt, igaz, még az ő ügyében is sok olyan vádló akadt, aki csak így szeretett volna némi hírnévhez jutni).

És ahogy az mostanában Hollywoodban lenni szokott: az addig az egyik legnagyobb színészként ünnepelt, két Oscar-díjas Kevin Spacey karrierjét teljesen maga alá temette a tömeges vádak hulláma. Ami, akár Johnny Depp esetében, azért szomorú, mert mindkettőjük esetében az derült ki, hogy valójában ártatlanok, azaz, maradva Kevin Spacey ügyénél, lényegében az történt, hogy a világ egyik legnagyobb színészének karrierjét tönkre tették egy hazug metoo-váddal, amely újabb és újabb hazug vádakat szült.

Köztük olyanokat, amelyek mindössze annyiból álltak, hogy a színész ismerkedni próbált, meghívott valakit egy italra, és közben bizalmasan rátette a kezét az illető combjára...

Persze cseppet sem mellékes, hogy Spacey férfiakkal próbált meg közelebbi kapcsolatba lépni. Azért nem, mert amikor szembesült az első váddal, a nyomás hatására még 2017. október 29-én bevallotta azt, ami a szakmájában addig is nyílt titok volt: azaz, hogy homoszexuális. Pontosabban, a színész coming outját idézve: Voltak kapcsolataim férfiakkal és nőkkel is. Szerettem férfiakat és romantikus viszonyom is volt velük az életem során. Úgy döntöttem, mostantól meleg férfiként fogok élni

De ahelyett, hogy legalább a nyitottságot másokon rendre számon kérő LMBTQ-közösség mellé állt volna, a hollywoodi melegmozgalom több hangadója (Billy Eichner, George Takei, Lance Bass és Wanda Sykes) is nyilvánosan azzal vádolták a színészt, hogy szexuális preferenciájára vonatkozó vallomásával mindössze az LMBTQ-emberek háta mögé akart bújni. Vagyis az álszent woke-nyitottság szellemében magára hagyták (aki pedig melegként kelt a védelmére, mint Ian McKellen, gyorsan visszakozni kényszerült), ráadásul úgy, hogy a tárgyalásokon is kiderült: Spacey-re régóta nyomást gyakoroltak meleg kollégái, hogy nyilvánosan valljon színt identitásáról.

Ezekből a filmekből kergették el Kevin Spacey-t, akinek még súlyos milliókat is fizetnie kell, amiért kirúgták

Nem sokkal azután, hogy 2017 októberében Rapp megvádolta Spacey-t – majd többek között az újságíró Heather Unruh, a filmkészítő Tony Montana, a színész Guy Pearce és Roberto Cavazos, illetve Richard Dreyfuss Henry nevű fia, valamint a Kártyavár című sorozatban dolgozó nyolc további személy is zaklatásokról számolt be – bezárultak Hollywood kapui Spacey előtt.

Olyannyira, hogy nem kevés stúdiónyomásra Ridley Scott kénytelen volt újraforgatni a már kész, 2017 decemberi bemutatóra váró A világ összes pénze című bűnügyi filmjének azon jeleneteit, amelyekben Spacey szerepelt, lecserélve a páriává vált színészt Christopher Plummerre, akit ráadásul később Oscar-díjra jelöltek alakításáért, mintha ezzel is Spacey-t akarta volna bosszantani a hollywoodi közösség.

Majd ugyanilyen gyorsan kitették Spacey-t a mindaddig az alakítása miatt is sikeres sorozat (amelynek executive producere is vol) Kártyavárból, arra való hivatkozással, hogy a színész megsértette a produkció szexuális viselkedésmóddal kapcsolatos előírásait. Sőt, a sorozat mögött álló MRC stúdió be is perelte Spacey-t, mondván közel 40 millió dolláros veszteséget okozott nekik az, hogy úgy döntöttek, a színész nélkül folytatják tovább: szerintük ennyibe került a már leforgatott, de bemutatásra nem került két újabb epizód Spacey-vel. Az MRC ügyvédjei olyannyira ügyesen érveltek, hogy meggyőzték a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróságot, amely tavaly augusztusban 30,9 millió dollár megtérítésére kötelezte Spacey-t, valamint két gyártóvállalatát (M. Profitt Productions és Trigger Street Productions). Kérdés persze, most, hogy két bíróság is felmentette a színészt, vajon megállná-e a helyét Spacey ügyvédjeinek az az érvelése, hogy mivel Spacey ártatlan, tulajdonképpen őt érte veszteség azzal, hogy kitették a sorozatból. Ahogy az is kérdés: visszaperelheti-e a pénzét, vajon a túlbuzgó MRC hajlandó lenne-e belátni, hogy a kárt ő okozta, saját magának és Spacey-nek is.

A Kártyavár egyébként a Netflixen futott, ahogy ennek a platformnak készült volna egy életrajzi film Gore Vidal amerikai íróról és politikusról, Kevin Specey-vel a főszerepben. Természetesen a botrány kezdetén ezt a produkciót is lefújták.

Aztán Kevin Spacey hosszú ideig nem is álmodhatott arról, hogy újra filmekben szerepeljen, végül a New York-i felmentő ítélet idején Franco Nero adott neki rendőr mellékszerepet az Olaszországban idén márciusban bemutatott, de különösebb nemzetközi visszhangra nem találó L'uomo che disegnò Dio (Az ember, aki lerajzolta Istent) című politikai thrillerben, és a tervek szerint idén mutatják be Michael Zaiko Hall rendezésében a Peter Five Eight című thrillert, amelyben Spacey lesz a főszereplő.

Mi lesz Kevin Specey karrierjével? Visszatérhet-e a nagy költségvetésű hollywoodi produkciókba, vagy örülhet a kis, független filmeknek?

Az említett két film, Franco Nero és Michael Zaiko Hall rendezései szerény költségvetésű produkciók, amelyek nagy valószínűséggel nem is jutnak szélesebb körű, nemzetközi forgalmazási lehetőséghez.

A legutóbbi felmentő ítélet után a Guardian megszólaltatta a brit színházi és zenei világban 1987 óta tevékenykedő, a hollywoodi produkciókban is otthonos Mark Borkowski PR-szakértőt, aki a lapnak úgy nyilatkozott, hiába óriási tehetség, és hiába tisztázta magát két alkalommal is bíróság előtt Spacey, nem biztos, hogy a 64 éves színész újra visszakerülhet az őt tehetsége alapján megillető helyre.

Legalábbis, ami a hollywoodi szuperprodukciókat illeti.

Nagyon valószínűtlen, hogy egy nagy franchise kopogtatna Kevin Spacey ajtaján, miközben ilyen szintű negatív hírverés lebeg körülötte. Nem hiszem, hogy a Disney vagy a nagy amerikai stúdiók ilyen kockázatot vállalnának

– fogalmazott Borkowski, aki szerint hiába születnek felmentő ítéletek, a stigma hosszú ideig a színészen marad. Szerinte Spacey filmes karrierje a magát tavaly a volt felesége rágalmai alól tisztázó, hasonlóan hollywoodi páriává vált Johhny Deppéhez hasonlóan alakul majd, aki idén a francia

Maïwenn rendezésében (és címszereplésével) készült kosztümös történelmi filmmel (Jeanne du Barry - A szerető) tért vissza, és egyelőre úgy tűnik, főként az európai művészek és amerikai független filmesek mutatnak iránta érdeklődést.

És pont ilyen alkotásokra kapott 2022-ben felkérést Franco Nerotól Kevin Spacey is. Akit eddig két fontos perben is felmentettek, olyan ügyekben, ahol legfeljebb annyi derült ki, mint amennyit londoni peres védőügyvédje, Patrick Gibbs megfogalmazott: kicsapongó, és kissé furcsa ember – de ettől még nem lett szexuális bűnelkövető.

De hiába. A Los Angeles Magazine friss cikkében megszólal egy (igaz, közelebbről meg nem nevezett) hollywoodi stúdióvezető is, aki arra az újságírói kérdésre, miszerint visszatérhet-e az amerikai film élvonalába Spacey, most, hogy bírósági ítélet született az ártatlanságáról, azt az egyenes és tömören elutasító választ adta:

Ki van zárva

Közben a hollywoodi okoskodó, bennfentes lap, a Variety az egyik, Spacey-nek munkát adó amerikai független filmest faggatta: miért vállalta a kockázatot a kitaszított színésszel... Mindezt úgy, hogy Gene Fallaize rendező a 2022-es Control című filmjében fel sem tűnik Spacey, csupán a hangját kölcsönözte az egyik "láthatatlan" szerephez. Nagyon úgy tűnik, hogy a sorozatos felmentések ellenére Kevin Spacey-t Hollywood elkönyvelte gonosztevőként.