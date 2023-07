A Csillagok között, A segítség, az Az és az Elit játszma sztárja, a Tammy Faye szemeiért tavaly a legjobb női főszereplő Oscar-díját elnyert Jessica Chastain ritkán posztol a közösségi média olyan felületein, mint az Instagram. Most is okkal tette közzé friss bejegyzését, amelyben elárulta, miért tartja fontosnak a mintegy 160 ezer hollywoodi művészt tömörítő SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) általános sztrájkját.