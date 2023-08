Elizabeth Hurley Mallorcán járt, szokásához híven lenge öltözetben, közszemlére téve a melleit. Az 58 éves modell-színésznő Instagramon megosztott videójában fia, a 21 éves Damian is látható, akinek első filmjében az anyja is eljátszott egy szerepet. A jelenleg utómunka alatt álló film címe Strictly Confidential, Elizabeth Hurley a hírek szerint erotikus jelenetben is szerepel fia rendezésében.