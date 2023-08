Halálhírét a Chapman Egyetem dékánja, Stephen Galloway, Friedkin feleségének barátja jelentette meg.be. Utolsó filmjét, a Kiefer Sutherland főszereplésével készült Zendülés a Caine hadihajónt a Velencei Filmfesztiválon mutatják be idén.

A „Francia kapcsolat" megkapta többek közt a legjobb film,a legjobb rendező és legjobb színész (Gene Hackman) Oscar-díját is. A filmtörténet egyik leghíresebb autós üldözési jelenete azóta is minta Hollywoodban és a világ filmgyártásában - ahogy az egész film is.

Az 1973-as Ördögűző, amivel a horror műfaját újította meg, 500 millió dollár bevételt hozott világszerte, ami elképesztő összeg volt a hetvenes években. Ezzel a második Oscar-jelölést is megkapta a legjobb rendező kategóriában.

Friedkin 87 éves volt.