Legendás munkakapcsolat és barátság fűzi össze napjaink egyik legnagyobb filmrendezőjét, Martin Scorsesét és a színészóriást, Robert De Nirót, tíz filmet készítettek együtt. A tizedik, a Megfojtott virágok ősszel kerül a közönség elé. Nem meglepő, hogy Scorsese szerint a most 80 éves színész legjobb filmjét is ő rendezte.

Azt csak azért nem lehet mondani, hogy tíz filmet vittek együtt sikerre, mert akadt köztük hatalmas bukás is. Ezért meglepő, hogy Scorsese szerint pont ebben a filmben nyújtotta De Niro élete legnagyobb alakítását. A szóban forgó alkotás az 1982-es A komédia királya című szatirikus dráma, amelyben De Niro egy tehetségtelen, de határtalanul amíbciózus komikust alakít, aki bármit hajlandó lenne megtenni a sikerért. Mint a rendező a Scorsese on Scorsese című önéletrajzi könyvében írja, nagyon rossz passzban volt akkoriban, és utólag úgy látja, nem is kellett volna a filmbe belefogni. Az egyetlen dolog, ami miatt nem bánta meg A komédia királya elkészítését, az De Niro alakítása volt: Scorsese úgy érezte, amit ő elrontott a kamera mögött, azt a színész jóvá tette a kamera előtt.

A Megfojtott virágokban hamarosan láthatjuk, milyen eredménnyel járt De Niro és Scorsese újabb együttműködése. A Cannes-i Filmfesztiválon már bemutatott filmet Oscar-várományosként emlegetik, az ítészek szerint mind a rendező, mind a két főszereplő (De Niro mellett Leonardo DiCaprio) kiérdemelheti a díjat.

A megtörtént eseményeket feldolgozó film a múlt század húszas éveibe kalauzol, az osage indiánok oklahomai földjére. Az ott talált olaj miatt sorra kezdik megölni a földet tulajdonló őslakosokat, és nyilvánvaló, hogy a tetteseket a fehérek között kell keresni. Leonardo DiCapriónak egyébként ez a hatodik filmje, amit Scorsesével készített.