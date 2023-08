A felújított klasszikus filmek ünnepének öt napja alatt több mint 100 film lesz műsoronBudapesten a Toldi moziban, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Francia Intézetben, a Szent István téren és a Budapest Music Centerben, ahol a némafilmeket élőzene kísérettel lehet megtekinteni.

Ismét ingyenes szabadtéri vetítések várják a filmrajongókat a Bazilika előtt: egyedülálló, 130 négyzetméteres óriásvásznon vetítik a Jézus Krisztus szupersztár, a Grease, az Ed Wood és a Régi idők focija című alkotásokat. Utóbbi két alkalmon ráadásul két filmtörténeti csemege, a Küzdelem a létért című 1918-as némafilm, valamint a Szabó István rendezésében készült Várostérkép – Budapest című 1977-es rövidfilm is látható.

A BKFM nyitófilmje a Maléna című dráma lesz, amely a Monica Bellucci által alakított gyönyörű asszony küzdelmeit jeleníti meg a második világháború kegyetlen világában. A megrendítő alkotás operatőre Koltai Lajos, a film zenéjét Ennio Morricone szerezte.

Minden idők egyik legsikeresebb filmmusicalje az itthon Pomádé címmel vetített, John Travolta és Olivia Newton-John főszereplésével készült Grease. Az amerikai gimnazistásokról szóló alkotás nosztalgikus visszatekintés az ötvenes évek és a rock and roll aranykorára, legnagyobb slágerei a 'Summer Nights' és 'You're the One That I Want'. A Budapesti Klasszikus Film Maraton keretében a korabeli autósmozik hangulatát idéző szabadtéri vetítésen ismét nagyvásznon lesz látható a legendás musical.

Az 1973-as, idén 50 éves Jézus Krisztus szupersztár című film az Andrew Lloyd Webber és Tim Rice által közösen írt rockopera adaptációja, amely Jézus utolsó napjait és Júdás Jézussal való szembenállását helyezi középpontjába. A filmben egy hippikből álló vándortársulat, mint színdarabot játssza el a rockoperát, amely feldolgozás remekül illik Webber rockot, soult, funkyt, gospelt és klasszikus zenét ötvöző dalaihoz. A műfajteremtő rockopera és a belőle készült film Magyarországon is nagy sikert aratott; 1983-as hazai bemutatóját követően több mint 1 millióan látták, majd 1991-ben újra műsorra tűzték a mozikban. A film hatására a hazai zenészek is számos hasonló zenés darabot írtak,

legismertebb közülük az István, a király, amelyet 2019-ben a BKFM programjában is nagy sikerrel vetítettek.

A minden idők legrosszabb filmjeként számon tartott, a 9-es terv a világűrből című horror rendezőjének életét dolgozza fel a Tim Burton rendezésében készült Ed Wood. A 'B' kategóriás sci-fi filmjeiről elhíresült Edward Wood-ot a filmben Johnny Depp alakítja, aki mellett feltűnik Sarah Jessica Parker és Bill Murray, Martin Landau pedig a rendező filmjeinek állandó szereplőjét, Lugosi Bélát kelti életre a filmben. A Drakulaként világhírűvé vált színész egyetlen fennmaradt magyar filmszerepét az 1918-as Küzdelem a létért című némafilm őrzi, amely az Ed Wood kísérőfilmjeként szintén nagyvásznon látható a BKFM ingyenes szabadtéri vetítése keretében.

„Kell egy csapat!" - Sándor Pál kultfilmje az 1973-as Régi idők focija egy, a szeretett focicsapatáért mindent feláldozni kész budapesti mosodás küzdelmeit jeleníti meg a klasszikus némafilmeket idéző stílusban. A Garas Dezső felejthetetlen alakítását őrző alkotást Szabó István 1977-es rövidfilmje, a Várostérkép – Budapest kíséretében lehet megtekinteni a Bazilika előtti tér óriás kivetítőjén, amely egyben tisztelgés fővárosunk 150 éves történelme előtt.

