A Libertate '89 - Nagyszeben az 1989-es romániai kommunista rezsimet megdöntő forradalom eseményeit dolgozza fel, felidézve azokat a napokat, amelyekben a Ceausescu ellen fellázadt tömeg oldalára átállt hadsereg összecsapott a diktátort védő Milíciával és Securitatéval. A szeptemberi miskolci vetítésen jelen lesz Tudor Giurgiu rendező, Lemhényi Réka vágó és Berger József producer is.

A film nemzetközi premierje a Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjában volt, ahol múlt pénteken elnyerte a Nemzetközi Artmoziszövetség (CICAE) különdíját. Az NFI támogatásával készült alkotást Magyarországon novemberben mutatják be a mozik.

Tudor Giurgiu rendező a filmmel kapcsolatban kiemelte, hogy az 1989-es forradalmat a román társadalom a mai napig nem dolgozta fel, mivel a lezárás aktusa, amelynek a kommunista rendszer leverése után meg kellett volna történnie, soha nem történt meg. Mint fogalmazott, a filmmel az a célom, hogy pontos képet fessek az akkori káoszról, másrészt, hogy magyarázatot adjak arra, hogy az igazi gyilkosokat miért nem vonták évekig felelősségre

A rendező a forgatókönyvet Cecilia Stefanescuval és Napoleon Helmisszel közösen jegyzi. Az operatőr Alex Sterian, a vágó Lemhényi Réka. A főbb szerepeket román színészek alakítják és erdélyi magyar színészek, köztük Bíró József, Dimény Áron és Deák Zoltán is láthatóak a filmben. Az alkotás vezető producere Oana Giurgiu (Libra Films), a magyarországi koprodukciós partner Mythberg Films részéről pedig Berger József.



Tudor Giurgiu, aki rendezőként és producerként is számos sikeres filmet jegyez, valamint koproducerként olyan magyar filmben is részt vett, mint az Aglaja és a Spirál, korábban a Miért én? című filmjével járt már a CineFesten.