Mintegy másfél hónapon keresztül, július 20-tól augusztus 31-ig trónolt a hazai mozis sikerlista csúcsán Greta Gerwig élőszereplős játékbaba-filmje, a Barbie. Most (ahogy az amerikai piacon is) méltó kihívóra talált: a Denzel Washington fémjelezte akciófilmes franchise újabb része, A védelmező 3. átvette a vezetést az első őszi hétvégén.

Hat héten keresztül tarolt a magyar mozikban is a Barbie: július 20-i bemutatója óta 648 605 nézője volt, ami 1 281 614 877 forintos jegyár-bevételt jelent a forgalmazó számára, és a hetedik hétvégén sem lehet azt mondani, hogy a film óriásit bukott volna, mivel újabb 13 932 nézővel is csak a magyar mozis toplista második helyére csúszott vissza – derül ki a Filmforgalmazók Egyesülete friss adataiból.

Várható volt, hogy előbb-utóbb lesz (már ami a hétvégét illeti) nézettebb film a Barbie-nál, és ami nem sikerült a Gran Turismo-nak, nem is szólva a Kék bogár-ról, az most összejött A védelmező 3-nak, bizonyítva azt is, hogy a magyar nézők nem unták még meg Denzel Washington egyszemélyes igazságosztását. AzAntoine Fuqua rendezte széria harmadik részére az augusztus 31-i bemutató óta, azaz augusztus 31. és szeptember 3. között 35 245 néző volt kíváncsi,ezzel a széria eddigi legjobb nyitóhétvégéjét hozta: a 2014-es első rész 25 014 eladott mozijeggyel kezdett, a 2018-as második rész pedig 25 587 magyar nézőt érdekelt az első hétvégén.

Ugyanakkor így is szerény a nyitóeredmény, figyelembe véve, hogy a július 20-án bemutatott a Barbie 111 680, illetve a most a toplista 3. helyére visszaszorult Oppenheimer 99 547 eladott jeggyel kezdték a nézőgyűjtést a magyar filmszínházakban. Igaz, ez a két film már most a 6. (Barbie) és a 9. helyen áll az 1990 és 2023 között a magyar mozikban bemutatott, magyarországi bevételük szerint rangsorolt "all star" listáján – amelyen utóbbi, Christopher Nolan rendezte alkotás is olyan nemzetközi sikerfilmeket utasított néhány hét alatt maga mögé, mint a Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet, Top Gun: Maverick, a Bohém rapszódia vagy a Bosszúállók: Végtelen háború.

Az Oppenheimer a bemutatásától számított 7-ik hétvégén 12 387 nézővel lett a harmadik a top10-ben (július 20. óta összesen 514 680 nézője volt).

A 4. helyen a Gran Turismo áll 10 593 eladott mozijeggyel, az 5. a Kivert kutyák, amelynek eredménye az előző közel fele, 5 956 mozijegy, jól jelezve a top10-ben a "szakadékot", hiszen az 5-10. helyezett nem érte el az egyenkénti 10 ezres látogatószámot (a Katicabogár és Fekete Macska kalandjai - A film c. animáció 3066 jeggyel áll a tizedik helyen).