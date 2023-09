Az élet kezdetek és végek fázisainak sorozata, ezért néha rendben van, ha pillangónak érezzük magunkat. Még ha ezzel el is engedjük egy részünket... Így filozofál legújabb Instagram-videója kísérőszövegében Salma Hayek, aki három napja töltötte be 57. születésnapját. Viszont mint az a videóból is kiderül, a színésznő remek formában van, 26 millió követőjének nagy örömére.