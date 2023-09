Woody Allen 50. rendezői filmje, a Coup de Chance (Szerencse) lelkes fogadtatásban részesült hétfő este a 80. Velencei Filmfesztivál premierjén. A 87 éves filmrendezőt meghatotta a Lou de Laage, Valerie Lemercier, Melvil Poupaud és Niels Schneider szereplésével készült thriller öt percig tartó ovációja.

Csakhogy miközben Allen és színészei integettek és meghajoltak a velencei Sala Grande mozi hatalmas erkélyéről, odakint mintegy 20 fős csoport vadul tüntetett az "erőszak kultúrája" ellen, sőt az "azok nevében szólunk, akik nem szólalnak meg a rendezők erőszakoskodásai ellen" jellegű szlogeneket kiabáló emberek még akkor kezdtek tüntetni, amikor Allen a díszbemutatóra tartva végig sétált a vörös szőnyegen.

A Velencei Filmfesztivált néhányan idén is azért bírálták, mert a programban helyet kapott olyan, szexuális zaklatással vádolt rendezők alkotása is, mint Woody Allen és Roman Polanski, akiknek a Palota című új filmjét a hétvégén mutatták be.

Az elmúlt néhány évben, a #MeToo mozgalom és Dylan Farrow visszaélésekre vonatkozó vádjainak újbóli felszínre kerülése nyomán Allen az amerikai és nemzetközi filmvilág egyik legelismertebb és nagyra tartott rendezőjéből és humoristájából vált szinte kitaszítottá, aki hazájában az elmúlt években falakba ütközött, ha forgatni akart. Ugyanakkor az európai közönség és a filmes cégek továbbra is felkarolták, így készülhetett el a Coup de Chance, amelynek velencei szereplése Allen számára az elmúlt évek legkiemelkedőbb fesztiváleseménye.