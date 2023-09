Az audiovizuális örökségünk megőrzése egyik fontos feladata a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA). Évente mintegy ötezer percnyi filmet restaurálnak szinkronhangban és hatezer percet képben is – árulta el Répászky Lipót az MTVA Archívum vezetője.

A következő hetekben három hangban retusált szinkronos film is látható a Dunán vasárnap esténként, köztük az 1943-ban bemutatott klasszikus, a Casablanca. Az 1966-ban készült magyar szinkron a szereposztásának köszönhetően is emlékezetes: Kálmán György, Váradi Hédi, Avar István, Agárdy Gábor, Somogyvári Rudolf és Bessenyei Ferenc kölcsönözték hangjukat a főbb szereplőknek. Mivel akkoriban a film kísérőzenéjét nem kapták meg a szinkron készítői, Max Steiner Oscar-díjra jelölt kompozíciója helyett a korábbi változatban más zenéket használtak. Az MTVA Archívumának restaurátorai most nemcsak a hang tisztítását végezték el, de az eredeti zenét is igyekeztek visszaállítani – ahol az lehetséges volt a szinkronsáv megőrzése mellett. A Casablanca mostani vetítése így igazi premier lesz, egy klasszikus film a klasszikussá vált szinkronnal.

Filmóriások felújított hanggal a Dunán:

My Fair Lady Szeptember 10. 21:00

George Bernard Shaw Pygmalion című drámájából a Lerner és Loew szerzőpáros írt világsikerű musicalt. A George Cukor rendezésében nyolc Oscar-díjat nyert filmváltozat, egy szegény, de szókimondó virágáruslány, és egy éltes, saját zsenialitásától eltelt nyelvészprofesszor története. Ők együtt hódítják meg a londoni előkelő társaságot, azaz elhitetik a szurtos fruskáról, hogy született dáma.

Casablanca Szeptember 17. 21:00

A Casablancával folytatódik a klasszikusok sora. A filmtörténet egyik leghíresebb örökzöldje, igazi kultuszfilm. Nyolc kategóriában jelölték Oscar-díjra, és az elismerést végül három kategóriában kapta meg: a legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb forgatókönyv díjait ítélték oda neki.

A mozi egzotikus kulisszák között jeleníti meg a második világháború első éveinek feszültségét, és egy szerelmi háromszögtörténet keretében beszél a boldogság keresésének erkölcsi dilemmáiról, haszonlesésről és önfeláldozásról.

A nemzetközi színészgárdát, Kertész Mihály rendezte. A tagjai az amerikai Bogart, a svéd Bergman és az osztrák Henreid mellett többek közt az angol Claude Rains, a német Conrad Veidt, illetve a magyar születésű Peter Lorre és Szőke Szakáll voltak. A hollywoodi magyar rendező már emigrálása előtt, Magyarországon is jelentős életművet hagyott hátra. Az 1910-es években több tucat némafilmet készített hazájában, mielőtt Németországban, majd később Michael Curtiz néven Hollywoodban kezdett volna alkotni, ahol a Casablanca mellett olyan nagysikerű filmek fűződnek nevéhez, mint a szeptember 24-én adásba kerülő Robin Hood kalandjai.

Robin Hood kalandjai Szeptember 24. 21:00

A jogtalanságokkal szembeszálló szász nemes, Sir Robin of Locksley legendás történetének leghíresebb filmfeldolgozását 1938-ban a korszakban különlegességnek számító, színes filmen alkotta meg a Hollywoodban ekkor pályája csúcsán járó Kertész Mihály, William Keighley-vel közös rendezésben. A film képi világa meghatározó hatást gyakorolt nemcsak a későbbi Robin Hood-feldolgozásokra, de a kalandfilm műfajának egészére is, egészen a Star Wars-filmek kardvívó jelenetéig. A káprázatos színekben tündöklő kópia mellett most az eredeti, Magyar Televízió által készíttetett szinkronnal élvezhető a film, amely gondos felújításon esett át az MTVA Archívumában, így képben és hangban minden eddiginél jobb minőségben kerül majd képernyőre ez a megunhatatlan kalandfilmklasszikus.