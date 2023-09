Még 2018-ban mutatták be a Sundance Filmfesztiválon mutatták be az Ophelia című sajátos Shakespeare-adaptációt, amelytől a kritikusok eleinte kemény írásokat közöltek, így a leghíresebb filmes vélemény-aggregátor oldalon, a Rotten Tomeatoes-on az első kritikák alapján a film csak 46 százalékon állt, de néhány hónap elteltével az összvélemények értéke felugrott 62 százalékra. Most derült ki, a filmet promotáló Bunker 15 nevű PR-ügynökség fizetett az összértéket felfelé tornászó pozitív kritikákért.