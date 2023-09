Noha Hollywood megszületésében több kelet-közép-európai, az Egyesült Államokba kivándorolt feltörekvő producernek is nagy szerepe volt, említhetnénk sok a mozivászonról ismert nevet: a Warner testvérek, Carl Laemmle, Samuel Goldwyn, Marcus Loew vagy Louis B. Mayer, de vitathatatlan, hogy a mai értelemben vett Hollywood nem létezhetne a két magyar származású alapító, Zukor Adolf és William Fox nélkül. Ők ugyanis az amerikai nagyjátékfilm, a sztárrendszer, és a stúdiórendszer megalapozói, valamint a két ikonikus filmstúdió, a Paramount Pictures és a 20th Century Fox megalapítói. Filmünk bemutatja Zukor és Fox, a két magyar, zsidó és közép-európai gyökerű self-made man fantasztikus élettörténetét, miközben megelevenedik benne a történelem - összegezte Kollarik Tamás, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem docense, a film egyik ötletgazdája, kreatív producere és társrendezője.

Ugyan egy közismert amerikai mondás szerint az atombomba feltalálásánál a magyarok már csak egy nagyobb bűnt követtek el: Hollywood megalapítását. Ugyanakkor az vitathatatlan, hogy Zukor, Fox és Hollywood története ma már kulturális jelentőséggel bír nemcsak az Egyesült Államokban, de Magyarországon is, ahogy talán az egész világon egyaránt.

Kollarik Tamás és Takó Sándor már évek óta dolgozik azon, hogy felkutassák, összegyűjtsék, hazahozzák és gondozzák a hollywoodi magyarok egészen különleges szellemi hagyatékát.

Küldetésükbe azzal a céllal vágtak bele, hogy különböző műfajokon, könyveken, filmeken, filmzenei koncerteken keresztül ismertessék meg a magyar származású hollywoodi alkotók nem mindennapi életét a hazai és nemzetközi közönséggel. A Magyarok Hollywoodban címmel útjára indított könyvsorozatukban olyan alkotók korábban soha meg nem jelent életrajzát hozták haza, mint a háromszoros Oscar-díjas Rózsa Miklós, az ötszörös Emmy-díjas Csupó Gábor, az Oscar-díjas Pressburger Imre életrajza, vagy a Hollywood magyar alapítóiként ismert Zukor Adolf és Fried Vilmos, vagyis William Fox kötetei.

A két szakember 2018 óta készíti elő a Fox vs. Zukor – Egy hollywoodi történet című egész estés dokumentumfilmjét az alapító atyákról és élettörténetükön keresztül az amerikai és a hollywoodi film születéséről. A film a két Amerikába kivándorló stúdióalapító személyes történetén és visszaemlékezésein keresztül idézi meg életüket, karrierjüket, egymással való hol nyílt, hol burkolt versengésük történetét, amely során letették a hollywoodi filmgyártás alapjait: elkészítették az első amerikai nagyjátékfilmeket, az első hangosfilmeket, stúdióik elnyerték a filmtörténet első Oscar-díjait, és nem utolsósorban a filmet az amerikai identitás és a globális kultúra elidegeníthetetlen részévé tették.

Olyan kiemelt partnerek segítik a filmünket, mint az Oscar-díjas Kevin MacDonald, valamint a többek között a Trainspotting producereként is ismert BAFTA-díjas Andrew MacDonald. Kiemelt partnerünk még jó barátunk, az ötszörös Emmy-díjas, a Paramount és a 20th Century Fox stúdiónak is világsikereket gyártó Csupó Gábor is. Rendezőtársnak a filmhez Tősér Ádámot kértük fel, aki már több játék- és dokumentumfilmmel is bizonyította tehetségét, valamint kellő távolságban van a filmtémától, Zukortól és Foxtól, akik életének a kutatásával mi Tamással az elmúlt 10 évünket töltöttük - jegyezte meg Takó Sándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, a film producere, társrendezője.

A Fox vs. Zukor - Egy hollywoodi történet című film gyártása a Nemzeti Filmintézet 412,65 millió forintos támogatásával valósul meg, és Zukor Adolf születésének 150. évfordulóján indulhat el. Kollarik Tamás és Takó Sándor a film forgatókönyvírói és producerei, akik egyben a társrendező feladatot is ellátják.

A közönség a filmet a tervek szerint 2025. elején láthatja.