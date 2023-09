Netflix

Egy és fél nap (szeptember 1.)

Egy kétségbeesett férfi egy nap beront abba a kórházba, amelyben az elhidegült felesége dolgozik, pisztolyt ragad és elrabolja a nőt azt követelve, hogy láthassa a kislányát, különös családegyesítő akcióját azonban természetesen nem nézi jó szemmel a rendőrség. Egy olyan világban, amelyben nem kisebb mesterművek születettek, mint a Kánikulai délután, fogalmunk sincs mi szükség egy újabb, közhelyesnek tűnő túszdrámára, Fares Fares-nek azonban kiemelten fontos volt ez a projekt: a svéd férfit eddig színészként láthattuk, szerepelt mások mellett a Csernobil-ban, a Fácángyilkosok-ban, de a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet-ben is, most azonban nem csupán az egyik központi karaktert alakítja, hanem ő maga is írta és rendezte a filmet.

Love at First Sight (szeptember 15.)

Vannak olyan filmek, amelyeknek már az előzeteséhez zsebkendő kell, nem azért, mert mert megkönnyeznénk, hanem mert úgy ömlik a nyál, hogy fel kell törölni, a Love at First Sight is ezek közé tartozik, miközben látszólag minden benne van, ami miatt utálni lehet a streamingre szánt produkciókat. Másodosztályú színészek, közhelyes operatőri munka és végtelenül elcsépelt történet. Utóbbi középpontjában egy fiatal srác és egy fiatal lány áll, akik egymásba szeretnek a New Yorkból Londonba tartó gépen, azonban elveszítik egymást számát, noha nagyon szeretnének újra találkozni. Azon már fent sem akadunk, hogy ki kéri el a másik telefonszámát 2023-ban, amikor közösségi oldalakon is be lehet jelölni a másikat,

sokkal kínosabbak az olyan, mondatok, minthogy mit ér az esély, ha nem élsz vele. Szabó Péter mindenesetre valószínűleg jegyzetfüzettel nézi majd meg ezt a filmet.

Kémkölykök: Armageddon (szeptember 22.)

Robert Rodriguez hihetetlenül zseniális rendező, legalábbis akkor, amikor a felnőtt közönséget célozza meg, elég csupán a Sin City-t vagy az Alkonyattól pirkadatig-ot említeni. Az ezredforduló óta azonban egyre gyakrabban forgat a gyerekeknek. Azok az extravagáns stílusjegyei, amelyek a klasszikus műveiben látványos akciókban és a különleges erőszakábrázolásban manifesztálódnak, a mesefilmjeiben giccsben és kínos szentimentalizmusban jelennek meg, ráadásul a humorérzékét is elveszti ezekben a produkcióiban. A mélypontot egyértelműen a Cápasrác és Lávalány kalandjai 3D-ben jelentette, a Kémkölykök is rendkívül ciki volt, ugyanakkor annak ellenére, hogy sem a kritikusok, sem a nézők nem szerették, immáron a negyedik részt készítette el belőle. Szemmel láthatóan a Netflix nem fukarkodott a költségvetés megítélésekor, az alábbi képsorok alapján azonban ez az epizód is pont olyan gyenge lesz, mint a korábbiak.

