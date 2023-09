Többször foglalkoztunk már olyan filmekkel, amelyeknek művészi értékei vitathatatlanok - olykor remekművekről van szó - , de meglepő módon explicit szex is van benne. Magyarul: pornójelenetek. Nézzük meg az elmúlt húsz évben készült, ilyen jellegű filmeket.

1. Intimitás

Patrice Chéreau rendezte, a nagy francia opera- és színházrendező, aki több híres filmet is rendezett. A nyolcvanas években A megsebzett férfi című, nagyszerű filmje enyhén szólva távol állt a ma divatos LMBTQ-propagandától. A Margó királynő Isabelle Adjanival a címszerepben világsiker volt, az Intimitás című - tagadhatatlanul - remekműve pedig a berlini fesztiválon Arany Medve-díjat kapott. A filmben két nagy brit színész szexjelenete látszik, egyszer Kerry Fox (ő legjobb színésznő-díjat is kapott Berlinben) a szájába veszi Mark Rylance péniszét. Mark Rylance tizenöt évvel az Intimitás után, 2016-ban Oscar-díjat kapott Steven Spielberg Kémek hídja című filmjéért.

2. A pornográf

Francia művészfilm, a főszereplő, Jean Pierre Léaud a francia újhullám szimbóluma, ő a fiú Truffaut Négyszáz csapásában (1959-ben), ő nézi kétségbeesetten és reménytelenül a tengert a film utolsó pillanatában. De több Godard-filmben is főszereplő volt. Itt egy pornófilmet forgató rendezőt játszik - és látunk is egy pornójelenetet.

3. Ken Park

Larry Clark amerikai rendező filmje lázadó és nehéz életű kamaszokról, sok pornográf jelenettel. Közepesnél nehéz legjobbnak nevezni, de a kritikusok - nem mintha ez számítana - rajongtak érte.

4. A barna nyuszóka

Francia-amerikai művészfilm, Cannes-ban is sikeres volt. A film végén az Oscar-díjra jelölt Chloe Sevigny a szájába veszi Vincent Gallo péniszét, Gallo a végén el is élvez. Egy idő után Chloe Sevigny azt kezdte mondogatni az újságoknak, hogy Gallo egy protézist használt, bár volt, aki ebben kételkedett. A filmet egyébként maga Vincent Gallo rendezte, és nem is volt sikertelen.

5. Kilenc dal

Angol film, több, egymással össze nem függő jelenetből áll, és az egyik jelenetben két színész szexjelenetét a pornográf filmekben látott részletességgel mutatja John Cameron Mitchell rendező. A férfi szereplő elélvezése is látható.

