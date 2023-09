Harmincéves volt amikor első játékfilmjét, a különös hangulatú, teljes egészében a budapesti metróban játszódó filmjét, a Kontrollt bemutatták. A cannes-i filmfesztiválon is díjazott, számos nemzetközi elismerést besöprő magyar filmmel Antal Nimród felhívta magára Hollywood figyelmét: második mozifilmjének már Hal Lieberman (A sakál, Terminátor 3. - A gépek lázadása, Híd Terabithia földjére) volt a producere, azóta pedig dolgozott Robert Rodriguezzel is, és olyan világsztárokat rendezett, mint Jean Reno, Adrien Brody vagy Liam Neeson.

Pörgős akciójelenetek, a pszichothrillerekre jellemzően meghasonult figurák, komor atmoszféra, a klausztrofób helyszínből is fakadó feszültség, okos poénok, izgalmas karakterrajzok – Antal Nimród már első mozifilmjében, a Kontrollban letette névjegyét, és eddig elkészült 6 egész estés alkotásában tulajdonképpen a Kontrollban is felbukkanó témák valamelyikét bontja ki, de szinte kivétel nélkül a sajátos helyszínből fakadó csapdahelyzetre alapozva a feszültséget.

A Kontrollban a metróhálózat, az Elhagyott szobában egy tipikus amerikai útszéli motel, A szállítmányban a pénzszállító kocsik, illetve egy raktár, a Ragadozókban egy afféle vadrezervátumként funkcionáló idegen bolygó, A Viszkisben a kirabolt bakfiókok és a börtön, és legutóbb, a Megtorlásban egy pokolgéppel "felszerelt" autó szolgáltatja a filmbéli szélsőséges határhelyzetek különös csapdahelyszínét.

Amelyekben a Kontroll óta Antal Nimród ügyesen ütköztet jellegzetesen eltérő, vagy jellemzően azonos karaktereket, tulajdonképpen az akciójelenetekben is fenntartva a kiválóan vezetett színészei produkálta kamaradrámát.

Minimum az atmoszférateremtés és a látványos akciójelenetekben is biztos színészvezetés miatt Antal Nimród alkalmas lett arra, hogy a legnagyobb hollywoodi sztárokat rendezze: három évvel a Kontroll elképesztő nemzetközi sikere után már Amerikában forgatta az Elhagyott szoba című horrorfilmet, Kate Beckinsale és Luke Wilson főszereplésével, ráadásul a Kutyaszorítóban, a Ponyvaregény és az Amerikai pszicho operatőrével, Andrzej Sekulával.

Aki aztán Antal második amerikai filmjének, a Matt Dillon, Jean Reno és Laurence Fishburne főszereplésével készült 2009-es A szállítmány című akció-thrillert is fotografálta.

Ennek a két filmnek a költségvetése együttesen nem érte el a 40 millió dollárt – ennyit bízott a producer, Robert Rodriguez (Desperado, Alkonyattól pirkadatig, Sin City) a magyar rendezőre a következő Antal-film, a Ragadozók (2010) forgatásakor (a Predators-franchisehoz tartozó filmben nem kisebb színész játszotta a főszerepet, mint az Oscar-díjas, ugyancsak magyar származású Adrian Brody, az operatőr pedig a Kontrollt is fotografáló Pados Gyula volt).

Hét évet kellett várni Antal újabb filmjére, az ismét Magyarországon készült, Ambrus Attila bűnkarrierjét elmesélő A Viszkisre – közben az 1973. november 30-án, kivándorolt magyar szülők gyermekeként Los Angelesben született, de rendezői diplomáját már Magyarországon megszerző, karrierjét hazai zenekarok (Warpigs, Quimby, Sub Bass Monster stb.) sajátos hangulatú videoklipjeinek rendezésével indító Antal Nimród egészestés koncertfilmet rendezett a Metallica számára (Metallica: Through The Never, 2013), valamint a Wayward Pines című szériában kipróbálta magát sorozatrendezőként is, illetve a Rodriguez rendezte Machetében (2010) színészkedett is, ráadásul magyarul.

A második magyar film, A Viszkis ismét elképesztő siker lett: Magyarországon 328 ezren látták, de eljutott (a teljesség igénye nélkül) a német, francia, brit, olasz, portugál, cseh, lengyel, török és amerikai nézőkhöz is.

A magyar film után új lendületet vett Antal hollywoodi karrierje: 2019-től az M. Night Shyamalan executive producerkedése mellett készülő Servant című pszicho-horror széria egyik sorozatrendezője, tavaly pedig két epizódot is dirigált a Duffer testvérek által alkotott, a sci-fi és a horror elemeit is felsorakoztató misztikus Netflix-sorozat, a Stranger Things számára (amelyben Winona Ryder a főszereplő), míg a Liam Neeson főszereplésével készült akcióthriller, a Megtorlás idén augusztusban (Magyarországon szeptemberben) érkezett a mozikba.

Antal Nimród 20 év alatt, nyugodtan írhatjuk, felzárkózott Hollywood rendezőinek élvonalába – miközben (ezt bizonyítja A Viszkis is) megmaradt magyar rendezőnek is.