Habár lassan a szeptembernek is vége, Elizabeth Hurley színésznő és bikinimodell továbbra is nyaral. Bevallása szerint, legalábbis mint szexi Instagramos videója mellé írta, a mennyekben érzi magát Ibizán. 2,7 millió követője feltehetően szintén boldog, hogy még ősszel is láthatja az 57 éves színésznő bájait.