A Disney+ felületére már júliusban is felkerült néhány a Walt Disney Animation Studios újonnan restaurált klasszikus rövidfilmjei közül. Szeptemberben és október elejétől újabb felújított filmek is elérhetőek lesznek a streamingszolgáltató felületén, így például Oswald, Pluto és Mickey izgalmas, korai kalandjai. A Walt Disney Animation Studios idén októberben ünnepli századik születésnapját, amely előtt a jelenleg is zajló Disney 100 ünnepség részeként tisztelegnek.

Tovább bővül a Disney+ felújított klasszikus animációs filmjeinek kínálata. A streaming felületen már látható például az Aquamania, a Building a Building, a híres Csontváztánc (The Skeleton Dance) és a Donald és az új rokon (Donald's cousin Gus) is.

Szeptember elejétől pedig egyebek mellett elérhető lett a Disney felületén az 1927-es All Wet és a Trolley Troubles, az 1940-es Pluto, a Csontcsenő (Bone Trouble), az 1929-ben készült The Barn Dance, Mickeyvel és Minnievel a főszerepben vagy a Mickey's Kangoroo 1935-ből.

A felújított rövidfilmek továbbra is folyamatosan kerülnek fel a felületre, a Disney 100. évfordulója előtt októberben a sort a Tengeri kaland (Chips Ahoy) – egy 1956-os CinemaScope rövidfilm zárja, amelyben Donald kacsa mókus vetélytársaival küzd meg.

Október 6-ától lesz látható például az 1934-es Camping out, amelyben Mickey, Minnie, Clarabelle Cow és Horace Horsecollar kempingeznek, és élvezik a természet közelségét, amíg egy magányos szúnyog, nyomában egy seregnyi szúrós kártevővel meg nem érkezik és támadásba nem lendülnek. A táborozók néhány leleményes ellenlépéssel vágnak vissza.

Szintén októberben érkezik a Walt Disney által rendezett Fiddling around című 1930-as rajzfilm, amelyben a Magyar táncokat is előadó, hegedűvirtuózként színre lépő Mickey egér az arckifejezések és érzelmek széles skáláját mutatja be (és hosszú hajjal láthatjuk). De októberi különlegesség a When the cat's away (1929), ami azt mutatja be, hogyan virgonckodik Mickey, Minnie és egy csapatnyi másik egér, amikor a ház macskája kiteszi a lábát otthonról.

A Disney animációs stúdió századik születésnapjára időzített klasszikus filmkínálatot záró Tengeri kalandban (1956) az éhes mókusok, Chip és Dale már az utolsó makkjukat is elfogyasztották, amikor észrevesznek egy makkal teli fát a tó túloldalán, ami az örökké mérges Donald kacsa tulajdona, így őrült, vízi kalandokat sem mellőző harc kezdődik a termésért.