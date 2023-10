A Fűrész X. bevétele 29,3 millió dollár volt az amerikai mozipénztárakban az indulás utáni héten, és ezzel rögtön megduplázta 13 millió dolláros gyártási költségeit – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A lap a The Hollywood Reporter beszámolójára hivatkozva kifejti: általában egy film bevételének körülbelül a fele jut el a filmet gyártó céghez, ami a legújabb Fűrész-film esetében azt jelenti, hogy a film ún. fedezeti pontja 26 millió dollár körüli összegben határozható meg.

A Fűrész-filmek egyébként is nagy népszerűségnek örvendenek, annak ellenére, hogy az utóbbi időben részről részre meredeken csökkent a színvonaluk a közönség és a kritikusok véleménye szerint is – ehhez képest a legújabb rész elnyerte a legtöbb kritikus tetszését is.

A Rotten Tomatoes véleményaggregátor oldalon például 84 százalékon áll, azaz a 116 kritika többsége méltatja a filmet (6.5 pont a 10-ből, ami a széria összes darabja közül eddig a legmagasabb arány).

A Fűrész X. október 5-től látható a magyar mozikban.