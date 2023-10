A több vonásában is a John Wick-filmeket idéző The Beekeeper rendezője és társ-forgatókönyvírója David Ayer, aki 2001-ben forgatókönyvíróként olyan filmekkel tette le a névjegyét, a Halálos iramban és az Antoine Fuqua rendezte Kiképzés, rendezőként pedig a Nehéz idők, Az utca királyai és Az utolsó műszak sikereivel indított, majd a képregényfilmek világában is kipróbálta magát (igaz, a Suicide Squad – Öngyilkos osztagért Arany Málna-szégyendíjra is jelölték).

Ayer legújabb filmjében Jason Statham egy Mr. Clay nevű átlagembert alakít, akiről hamar kiderül: a "Méhészek" nevű titkos szervezet egykori munkatársa. Miután ugyanis a barátja és szomszédja, Mrs. Parker (Phylicia Rashad) öngyilkosságot követ el, mert beleesett egy adathalász szervezet csapdájába, Mr. Clay kegyetlen bosszúhadjáratot indít a felelősök ellen.

Statham mellett a filmben feltűnik még Minni Driver és Jeremy Irons is.