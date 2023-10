Jól érzékelteti, hogy annak idején mennyire senki sem bízott a Fűrész sikerében, hogy be sem akarták mutatni a mozikban, egyenesen a DVD-piacra szánták, majd a tesztvetítéseken olyan pozitív fogadtatásban részesült, hogy végül nagyvásznon debütálhatott. Az alig több, mint egymillió dolláros költségvetése pedig százszorosan térült meg néhány hét alatt, nem csoda tehát, hogy katonásan, minden évben év Halloweenjére időzítve sorra érkeztek a folytatások, a minőség nem számított a gyárüzembe, jól jelzi ezt, hogy simán rábízták a rendezést egy korábbi rész vágójára is.

És ha nyakig elmerülünk a film történetének a mocsarában, biztosan találunk alantasabb, morális értelemben megvetendőbb alkotásokat, de ha csak a popkulturális jelentőséggel bíró, milliók által imádott és hatalmas bevételt termelő produkciókat nézzük, akkor a Fűrész-ről bátran kijelenthető, hogy minden idők legerkölcstelenebb szériája.

Számtalan olyan antihőssel találkozhattunk a mozivásznon, aki az igazságszolgáltatásban nem bízva önbíráskodásra adja a fejét és saját kezébe veszi az irányítást, legyen szó a Bosszúvágy-sorozatról, a Taxisofőr-ről vagy a népszerű Marvel-karakterről, a Megtorlóról, de általában ezek a figurák lelkileg sérültek és többé-kevésbé árnyaltan ábrázolják őket és ami a legfontosabb: a gyilkosságokat az említett alkotások nem kéjes élvezettel, a bestiális brutalitáson csámcsogva ábrázolják, hanem általában kényelmetlenül, maguk nyomorúságában.

Ezzel szemben a Fűrész-ben adott egy egykori építész, aki több személyes tragédia után úgy dönt, sorra leszámol mindenkivel, akik erkölcsileg megkérdőjelezhetőnek talál, egy csapdahelyzetbe állítja őket, amelyből csak komoly öncsonkítás által menekülhetnek – leggyakrabban a saját végtagjaik lenyisszantásával, esetleg a szemgolyójuk önkezű eltávolításával.

És miközben a néző kellemesen borzong az extrémerőszak látványától, kéjes, az erkölcsi magaslat kényelmes pozíciójából szemléli pop-cornt majszolva a bűnösök kínhalálát.

Nos, a kronológiailag az első és a második etap között játszódó most bemutatott tizedik rész talán minden korábbinál hatásvadászabban gerjeszti ezeket az állati ösztönöket. Közel két évtized után ismét főszereplőként tér vissza a franchise kulcsfigurája, John Kramer, aki harmadik stádiumú agydaganattal küzd, az orvosok közlik vele, hogy három hónapja van hátra és semmi esélye a gyógyulásra, az öreg kétségbeesésében ezért Mexikóba utazik, amikor megtudja, az egyik ismerősének az ott tevékenykedő ,,alternatív gyógyászok" mentették meg az életét. A műtét után hamar kiderül,, sarlatánok áldozata lett, akik éppen a hozzá hasonló elkeseredett emberek átveréséből élnek, azonban több sem kell Kramernek, hogy gyilkos csapdákat eszkábáljon a szélhámosoknak.

Kezdjük a film pozitív oldalával, az, ahogyan bemutatják, miként csalják lépre a főszereplőt, az egész franchise legintelligensebb részlete, sőt, még egy komoly, társadalomkritikus drámában is megállná a helyét. A társaság a gyógyszeripar áldozataként hirdeti magát, azt állítják, utóbbinak az az érdeke, hogy egész életünkben tablettákat szedjünk, ne gyógyuljunk meg, ezért nekik illegálisan kell működniük, mert az eljárásuk teljes felépülést ígért az pedig nem lenne jó biznisz ugyebár az említett gyógyszerlobbinak. Azaz az alkotók tökéletesen ábrázolják, hogy minden átverés és ugyanígy minden konteó akkor működik igazán, akkor a leghatékonyabb, ha van némi igazságmagva, ha jól átélhető valóságtorzításra épít.

Ezt követően azonban már tartalomról nem beszélhetünk, megkezdődik a maratoni mészárlás, ami – mint említettünk – alantasabb ingerekre aligha épülhetne. Nyilvánvalóan nem sok olyan néző ül a világ filmszínházaiban, aki ne drukkolna az öregnek, hogy megleckéztesse a halálos betegek reménytelenségét kihasználó szervezetet és aki nem érezte volna még soha úgy, néha az igazságszolgáltatás jobb kezekben lenne a civilek helyében és bizonyos bűnök esetében a börtön túl enyhe következmény.

A befogadónak eme sötét vérszomjára apellálnak a készítők, amikor végigkövethetjük a szereplők kínhalálát. És mivel a korábbi részekben már brutalitás terén elmentek a falig, kétségbeesetten próbálják fokozni a fokozhatatlant:

Rögtön a felütésben egy férfinak vakummal kiszippantják a szemgolyóit, később egy nő arra kényszerül, hogy levágja a lábát, majd a csontjából saját kezűleg szivattyúzza ki a csontvelőt,

a hasonló képsorokat pedig hosszasan lehetne sorolni, de természetesen nem akarjuk ellőni a film összes kegyetlen pillanatát, már csak azért sem, mert bármilyen szánalmas, más sütnivalója ennek a sorozatnak nem igazán van.

Viszont ha van olyan produkció, ami miatt megérte Magyarországon bevezetni az X-es korhatárbesorolást – amelynek értelmében csak este tíz után vetíthetik a filmet –, akkor a Fűrész X ezek közé tartozik. És nem elsősorban a szadizmusa miatt (bár azzal is kiérdemelné), hanem a fentebb elemzett teljes morális deficitje okán.

Tobin Bell visszatérése ellenben egyszerre kellemes és kellemetlen élmény. Egyrészt ő az egyetlen igazi színész ebben a tehetségtelen amatőrtársulatban, valószínűleg az alkotók 2006 óta verik is a fejüket az asztalba, amiért a harmadik részben megölték a karakterét, akkor vette kezdetét a széria elképesztő mélyrepülése. Ugyanakkor sajnáljuk is a férfit, elképesztő jelenléte van a vásznon, áramlik belőle, komoly drámai alakításokra is képes lenne, így sajnáljuk, amiért egyedül ezzel a szereppel vált a filmtörténet részévé. Viszont azt is kevesen mondhatják el magukról, hogy nem kell Halloweenkor jelmezt húzniuk magukra ahhoz, hogy a frászt hozzák a környezetükre.

Miként az is biztos, hogy vele vagy nélküle, de a Fűrész-franchise zakatol tovább, ugyanis alig pár nap kellett az új epizódnak ahhoz, hogy visszahozza a gyártási költségvetését.