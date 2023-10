Az Elemi ösztön sztárja, Sharon Stone kétségkívül az 1990-es évek első számú amerikai szexidolja volt. Nem csoda, hogy még 65 évesen is ilyen minőségben készülnek róla címlapfotók, most a Puss Puss Magazine borítóján pózol, lenge öltözékben. A képet a színésznő a saját közösségi oldalán is megosztotta, most mi is megmutatjuk.