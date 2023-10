Egy sokak által vágyott kincs, egy sorsfordító sakkjátszma, egy, a szabadság felé robogó vonat: Stefan Zweig Sakknovellájának szabad adaptációja, a Mesterjátszma november 9-től érkezik országszerte a mozikba. A a 2020-as Oscar-díj szűkített listájára felkerült Akik maradtak rendezője, Tóth Barnabás váratlan fordulatokkal teli, új pszichothrillerében Váradi Gergely, Hajduk Károly, Mácsai Pál és Péterfy Bori mellett Varga-Járó Sára mutatkozik be. A filmhez elkészült az izgalmas előzetes is.

Márta (Varga-Járó Sára) és István (Váradi Gergely) az utolsó menekültvonattal próbálja elhagyni

Magyarországot '56 novemberében. A fiatal pár mellett az egyház felbecsülhetetlen értékű ereklyéi is

a nyugati határ, a szabad világ felé tartanak, melyek útját B-ből (Hajduk Károly), a katolikus papból a

hatalom emberei kínzással próbálják kiszedni. A szereplők történetei a vonaton egy mindent eldöntő

sakkjátszma során keresztezik egymást, melyen már nemcsak a kincsek sorsa, de a szerelmesek élete

is a tét.

Tóth Barnabás régóta várt filmje november 9-én érkezik a hazai mozikba.Az Oscar shortlistjéig jutó Akik maradtak után a rendező és Hajduk Károly ismét együtt dolgoztak a Mesterjátszmában – a korábban már bizonyított pároshoz olyan színészek csatlakoztak, mint Váradi Gergely, Mácsai Pál, vagy Péterfy Bori.

Az ismert arcok mellett egy ifjú tehetség is bemutatkozik a filmvásznon: az egyetemi hallgató Varga-Járó Sára első filmjében rögtön főszerepet kapott.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Mesterjátszma először szeptemberben mutatkozott be anagyközönségnek, hiszen világpremierjét a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon tartotta,ahol rögtön közönségdíjat is nyert.

A Mesterjátszma írója Tóth Barnabás és Fonyódi Tibor, producere Szurmay János, Szabó Máté, Ruzsinszki Ádám és Nikolits György. Az operatőr Másik Szőke András, a vágó Szalai Károly, a zeneszerző Keresztes Gábor. A film sakkszakértője Szurmay-Palotai Piroska női FIDE-mester.

A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával, az Origo Film Group Zrt. támogatásával, az Innoplay produkciójában és Romwalter Judit koproducer jóvoltából a SPARKS Camera & Lighting koprodukciójában készült. A film 2023. november 9-én a JUNO11 Distribution forgalmazásában kerül a hazai mozikba.