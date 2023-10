Bella Thorne csak 2023-ban több "erotikus akcióval" igyekezett magára vonni a figyelmet, például mutogatta magát filmvetítésen, de a saját maga rendezte film taorminai fesztiválpremierjén is vérbe áztatott szexperformanszot rendezett.

A pornófilmjéért díjat is elnyerő, valamint egy saját maga rendezte klipben leszbikus pornómodellel csókolózó Thorne most október 8-án töltötte be 26-ik életévét, ennek alkalmából tett közzé egy újabb magamutogató videót, amelyhez azt írta: 26 éves lettem, körülöttem az óceán, a friss levegő és az összes barát, akit egy lány csak kívánhat. Nagyon szerencsésnek érzem magam