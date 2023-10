Vannak filmek, amelyeknek a folytatásain átok ül, Az ördögűző mindenképpen ezek közé tartozik: bár az elmúlt fél évszázadban számos alkalommal nekiveselkedtek egy új résznek, minden alkalommal gyalázatos lett a végeredmény. A hívő alcímet viselő, most mozikba került reboot sem lóg ki a sorból, tipikus plázahorror lett: slendriánul megírt karakterek, vásári, de cseppet sem hatékony ijesztgetések, a történetnek pedig az egyszerűsége ellenére sincs semmi értelme.

Amikor idén augusztus elején elhunyt William Friedkin, Az ördögűző rendezője, az új rész alkotói sajnálatukat fejezték ki, hogy nem élhette meg a friss epizód bemutatóját, mert kíváncsiak lettek volna a véleményére. Valószínűleg azonban sokkal jobban jártak így, borítékolhatóan nem tették volna zsebre azt, amit a híresen hirtelen haragú filmestől kaptak volna.

A horror-franchise egyébként meg vannak átkozva, mindenki jobban járt volna, ha a filmtörténeti klasszikusról nem próbáltak volna soha egyetlen bőrt sem lehúzni: az 1977-ben bemutatott Az eretnek alcímet viselő második rész bár a Gyilkos túra legendás rendezője, John Boorman készítette, teljesen kaotikus, értelmezhetetlen, zagyva, röhejes, de leginkább dögunalmas lett, nem véletlenül tartják sokan minden idők legrosszabb folytatásának, a végeredményen a főszerepet játszó Richard Burton sem tudott segíteni. Sőt, szegény valószínűleg azt sem tudta a forgatás alatt, hogy hol van pontosan, akkor már nagyon komoly alkoholproblémákkal küzdött és állítólag azért írta alá a szerződést csupán, hogy kiegyenlítsen egy kocsmai tartozását. Az 1990-es Ördögűző 3. első fele kifejezetten hangulatosan, egy sötét tónusú thrillerként indul, amelyben a kiváló alakítást nyújtó George C. Scott nyomoz rituális egy sorozatgyilkos után, majd ez is átmegy abszurd, értelmezhetetlen tébolydába. Emellett a kétezres években született még két előzményfilm, de ezek már tényleg szóra sem érdemesek.

A jogtulajdonosok azonban semmit sem tanultak és a manapság csodagyereknek kikiáltott David Gordon Greent kérték fel, hogy indítsa újra a szériát, miután a rendező egy másik hetvenes évekbeli klasszikust már sikeresen feltámasztott, legalábbis anyagi értelemben mindenképpen. Ő készítette el a Halloween 2018-as rebootját, a trilógia felvezető darabja egészen tisztességes lett, a középső rész már alaposan megosztotta a nézőket, szerintünk zseniálisan élvezetes és gátlástalan slasher lett, mások azonban primitívnek érezték, azonban azzal mindenki egyetértett, hogy a harmadik epizód már gyalázatosan rossz lett.

Az ördögűző esetében Gordon Green az elképzelései szerint ismét trilógiában gondolkozik, azonban erősen kérdéses a most mozikba került alkotás bevételeinek és nézői fogadtatásának tekintetében, hogy mindez megvalósul-e majd. A rendező ezúttal is a Halloween receptjét követte, azaz a klasszikus közvetlen folytatását készítette el, kiradírozva így lényegében a filmtörténelemből a közbülső epizódokat és ezúttal is visszahozta az eredeti mű főszereplőnőjét, nevesül Ellen Burstyn-t, aki Friedkin alkotásában a megszállt Regan anyját játszotta.

És talán azt hitte, hogy ennyi elég is lesz a sikerhez, mert olyan gyenge forgatókönyvvel álltak elő, mintha csak a történet középpontjában álló két tizenhárom éves lányt kérték volna fel a megírására. A történetben két osztálytársnő elszökik iskola után, hogy az erdőben megidézzék egyikük elhunyt édesanyjának szellemét, majd eltévednek és három nappal később találnak rájuk. A két gyerek semmire sem emlékszik az egészből, azt hiszik, csak pár órát voltak távol, aztán egyre zavarosabban kezdenek el viselkedni, bunkó módon bánnak a szüleikkel, olyan cifrán káromkodnak, mint egy kocsisok és erőszaktól sem riadnak vissza. Kiderül persze, hogy megszállta őket a sátán, az egyik apuka sokáig humbugnak tartja mindezt, aztán amikor fordított keresztet formáló vágások jelennek meg random a kislányán, végül ő is jobbnak látja papot hívni.

Kerekeken ötven év telt el 1973 óta, ez alatt a nézői ingerküszöb az egekbe szökött, így nem is teljesen értjük, hogy miként gondolhatták az alkotók, manapság bárki megrémül egy olyan jelenettől, amelyben két kikötözött gyerek rángatózik, trágárul beszél, miközben körülöttük imákat mormolnak. Ráadásul az elmúlt fél évszázad alatt nem, hogy bátrabb, hanem jóval prűdebb lett az amerikai filmgyártást.

Friedkin művének egyik leghíresebb és legsokkolóbb pillanata az volt, amikor a kislány egy feszülettel maszturbálni kezdett, miközben ömlött a vér a nemi szervéből és arra biztatta az édesanyját, hogy elégítse ki orálisan. Az új verzióban gyávák voltak hasonló jelenetekkel élni, a legextrémebb húzás mindössze annyi, hogy az egyik kisiskolás egy kereszttel kiszúrja egy felnőtt szemét.

Persze nem gondoljuk, hogy gusztustalansággal vagy nyers brutalitással kellett volna felvenni az eredetivel a versenyt, de Az ördögűző: A hívő egy hámozott lufi, amely semmilyen szempontból nem tud semmit sem nyújtani. Nem, hogy nem feszült, hanem egyenesen unalmas a legintenzívebbnek szánt pillanataiban is, még egy vásári jump scare-re sem futja, a karakterábrázolás zéró, lehetetlen bárkivel egy percig is együtt érezni, a történet pedig primitív és semmi értelme, semmi mondanivalója.

Nem gondoltuk volna soha, hogy egyszer pozitív példaként fogjuk felhozni a tavasszal bemutatott A pápa ördögűzőjé-t, de abban legalább volt néhány vagány jelenet, amelyekben a címszerepet alakító Russell Crowe izomból lezúzza a démon által megszálltakat. Ebből a filmből legfeljebb a mobiltelefonunk kijelzőjére fogunk emlékezni, ahogy kétségbeesetten néztük, mennyi van még belőle hátra.