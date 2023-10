A Riverdale című tévésorozat, valamint A Wall Street pillangói és A szerelem kémiája című filmekből ismert 27 éves amerikai színésznő, Lili Reinhart szexi képeket mutatott magáról az Instagramon egy lapozható bejegyzésben, arra panaszkodva, hogy 12 éves kora óta vannak pattanásai, de most megtalálta a megoldást. Mutatjuk!

12 éves korom óta küzdök pattanásokkal. A bőröm folyamatos pattanásokat, hiperpigmentációt, bőrpírt és hegesedést szenvedett. Szenvedélyesnek és motiváltnak érzem magam, hogy megoldást találjak nemcsak magamnak, hanem másoknak is, akik küzdenek. Ez most az én bőröm, smink nélkül... szűrő nélkül. Alig várom, hogy többet megoszthassak arról, amin dolgoztam – írja a 27 éves színésznő Isntagram-posztja mellé, amelyben három fotót is mutat magáról: